TOBB ve meslek kuruluşları kanunlarında değişiklik teklifi Genel Kurulda

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan TOBB ve TESK başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine olanak tanıyan kanun teklifinin görüşmeleri, CHP ile MHP ve AK Parti arasında yaşanan tartışmalar eşliğinde devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teklifin görüşmeleri sırasında, yerinden söz alarak, Cumhurbaşkanı Danışmanı Sümeyra Merve Kılınç'a ait olduğu iddia edilen bir kartviziti AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a göstererek, konu hakkında bilgi istedi.

Turan, sosyal medyadan, trollerle, anlık kararlarla, kaynağı olmayan bilgilerle muhalefet yapmaya çalışmanın, 90 yıldan beri CHP'yi bir yere taşımayan anlayışı gösterdiğini söyledi.

İddia edilen kartvizite ilişkin Sümeyra Merve Kılınç'ın açıklama yaparak, bunun doğru olmadığını anlattığını aktaran Turan, "Bunun için burada gündem yapmak, Meclisin vaktini almak doğru değil. Çok araştırmaya, MİT'ten, emniyetten bilgiye gerek yok, kendi hesabında hanımefendi ifade etmiş. Bizden sonra en çok oyu olan bir partinin bu hale düşmesini doğru bulmuyorum. Daha ciddi muhalefet bekliyoruz." diye konuştu.

Görüşmeler esnasında AK Parti ve İYİ Parti'nin kısaltmaları üzerinde de tartışmalar yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel'in, AK Parti için "AKP" demesi, AK Partili milletvekillerince tepkiyle karşılandı. Özel, bunun üzerine, İYİ Parti'nin kısaltmasının da "İP" olmadığını, kendi partisi için "CEHAPE" denmesinin yanlış olduğunu belirtti.



-"Bize değil, AK Parti'ye söyle"

Teklifin 4. maddesinde üzerinde verilen önerge üzerine söz alan MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin bir an önce Genel Kurulda ele alınmasını istedi.

Yönter, konuşmasını yaparken, CHP'li milletvekillerinin "Biz destekliyoruz, bize doğru değil, AK Parti'ye söyle" şeklinde laf atmaları üzerine, tartışma çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, siyasetin öncelik belirleme işi olduğunu ifade ederek, "Ortağınızın önceliği saray harcamaları ise uzman çavuşlara sıra gelmez." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 16 yıldır vatandaşların yaşam standardı, çalışanların sosyal hakları itibarıyla gelinen noktanın ortada olduğunu belirterek, "Millet bunu biliyor. Grubumuzla ilgili ağzımızdan çıkanlar senettir ve bunların gereklerini aşama aşama yerine getiriyoruz." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, önümüzdeki dönemde uzlaşmayla uzman çavuşların sorunlarının çözüleceğini kuvvetle ümit ettiğini dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, kimden geldiğine bakmaksızın milletin hayrına gördükleri tüm tekliflere olumlu yaklaşacaklarını söyledi. Ağıralioğlu, "Kim tarafından geldiği değil, gelenin ne olduğu ile ilgiliyiz." diye konuştu.

MHP'li Yönter, bu tartışmaların en çok uzman çavuşlara zarar verdiğini, konuşmasını tüm milletvekillerine yönelik yaptığını, uzlaşmayla bu sorunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP'li Özel, "Emeklilikte yaşa takılarlar, uzman çavuşların sorunları, fındık üreticilerinin sorunları, bunların hepsi milletin beklentisidir. 'Ona bu parti karşı, bu onu destekliyor oy vermem' yaklaşımlarının millette karşılığı yoktur. Üç hafta önce 'haftaya fındık ile ilgili araştırma komisyonunu kuracağız' dediniz. Milletin aklıyla oynamanın bedelini kimden tahsil edeceğiz? Önce bu sözünüzü tutun sonra başka sözler verin." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP'nin kendi gündemine hakim olduğunu belirterek, "MHP'nin duruşuna, tutumuna, söylemine, politikalarına, siyasi ilişkilerine müdahale edip karışmayın. Bundan siyasi nemalar elde etme gayreti beyhudedir. Herkes kendi partisine baksın." değerlendirmesini yaptı.

Akçay, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili komisyona havale edecek bir husus bulunmadığını ifade etti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, uzman çavuşlarla ilgili tartışmayı kastederek, "Bu olay üzerinden siyaset ve oy hesabı yapmak utanç verici." dedi. İtirazlar üzerine Adan, sözleriyle hiçbir grubu kastetmediğini söyledi.

Bu sırada MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile CHP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Enginyurt'u, milletvekili arkadaşları yatıştırdı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'nin, ülkede ne kadar sorun varsa birinci elden bunları değerlendirme ve tartışma imkanına sahip olduğunu ifade etti.

Fındık ile ilgili "Hükümet, bakanlık ve grup olarak biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Neticeye göre bir araya gelir bir araştırma komisyonu kurarız" dediğini anımsatan Özkan, bir hafta geçmeden destekleriyle birlikte fındık için kilogram fiyatının 16,5 lira olarak açıklandığını hatırlattı.

Tartışmaların sürmesi üzerine, TBMM Başkanvekili Adan, birleşime ara verdi.







