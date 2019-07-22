0553 313 94 23

TOBB, oda ve borsalarca desteklenen okullarda doluluk oranı yüzde 98’i geçti

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen 81 ildeki okulların kontenjanları doldu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:28
TOBB, oda ve borsalarca desteklenen okullarda doluluk oranı yüzde 98’i geçti

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen 81 ildeki okulların kontenjanları doldu.


Protokol kapsamındaki Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde eğitim süreçleri yabancı dil ağırlıklı yürütülüyor, AR-GE ve tasarım beceri atölyeleri kuruluyor ve başarılı öğrencilere burs imkânı sağlanıyor. TOBB ETÜ uzmanları meslek derslerini koordine ederek öğrencilere TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara üye firma ve işletmelerde işbaşı eğitimleri verilmesi sağlanıyor ve mezunların TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara üye firma ve işletmelerde istihdamı destekleniyor.


Protokol kapsamında belirlenen, TOBB, Oda ve Borsalar tarafından desteklenen motorlu araçlar teknolojisi alanından uçak bakım alanına birçok alanda eğitim veren 81 ildeki 81 okuldan 77’sinin kontenjanları tamamen doldu. Protokol kapsamındaki tüm programların ortalama doluluk oranının yüzde 98,61 olduğu belirlendi.



Hisarcıklıoğlu’ndan Milli Eğitim Bakanı’na teşekkür


TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitim ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon ve iş birliğinin yürütüldüğünü belirterek sanayicinin yakın zamanda bu iş birliğinin meyvelerini toplayacağını söyledi.


Hisarcıklıoğlu 2023 Eğitim Vizyonu’nda mesleki ve teknik eğitime geniş yer verilerek, yeni bir yol haritası sunulmasından ve iş birliği projeleri başlatılmasından memnun olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkür etti.


TOBB’a bağlı 81 ildeki oda ve borsaların bu projede büyük bir rol üstlendiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Onların da destekleriyle bu okullarda üretimin merkezinde yer alacak gençlerimizi donanımlı bir şekilde yetiştireceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun: "Vatandaşımızla gönül bağımızı güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"
    1. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun:..
    2. Meteoroloji'de panik! 13 kişi..
    3. Elektrik kontağından çıkan yangın çatı..
    4. Türkiye’de damızlığın nabzı..
    5. Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi
    6. Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    7. Emek mahallesinde ’Akşamlar Birlikte..
    8. Eşcinsel sapkınlık destekçileri iyice..
    9. Selden zarar gören ailelere para..
    10. Kurban pazarı 27 Temmuz’da açılıyor
    11. Beşir Derneği, ihtiyaç sahiplerini..
    12. 2 bin 500 rakımdaki buzul gölünde..
    13. Trafik ışığı direkleri faciayı önledi:..
    14. Libya savaş uçağı Tunus’a zorunlu iniş..
    15. Binali Yıldırım, İzmir’de
    16. Sivas'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
    17. Fırıncı esnafının yaz mevsimi ile..
    18. İzmir’de traktör devrildi: 1 ölü
    19. Türkiye Emekliler Derneği’nden Kazım..
    20. İstanbul Valiliğinden yabancı..
    21. İl Spor Merkezlerinde antrenmanlar..
    22. Amed Sportif Faaliyetler’de yeni sezon..
    23. Türkiye Yazarlar Birliği Malazgirt’te..
    24. "3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"
    25. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici..
    26. MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi..
    27. Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
    28. Uzmanından ’Yazılım güncellemesi..
    29. Gençlik Parkı’nda renk cümbüşü..
    30. GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..