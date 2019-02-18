TOBB Malatya’da yeni bir okul daha yapacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yeşil Kuşak Projesi alanında bulunan Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin taşınması için Malatya’ya yeni bir okul yapacaklarının müjdesini verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan’ın en büyük projelerinden biri olan Yeşil kuşak Projesi adım adım ilerliyor. Yeşil Kuşak Projesi içerisinde kalan Atatürk Kız Lisesi yeni yerine taşınırken, yine proje içerisinde yer alan Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin taşınması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya’ya yeni bir okul yapacaklarının müjdesini verdi. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve beraberindeki heyet, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya’ya yeni bir okul yapacaklarının müjdesini vererek, “Bugün hemşehrilerimizle finans sektöründe, reel sektörün buluşmasını yapmak için geldik. Bankalar Birliği Başkanımız, Türkiye Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın, Halk Bankası Müdürü Osman Bey ile beraber bugün reel sektörün sorunlarını dinlemek üzere memleketimizdeyiz. Bu arada da Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Beye de hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak için geldik” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, Malatya’ya yeni bir okul yapacakları müjdesini veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek, “Bugün bir naiflik örneği, bir incelik örneği göstererek hem bizi Büyükşehir’e aday olmamız münasebeti ile hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunmuşlar. Bun anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir hemşehrimiz olarak da Malatya’nın reel sektörünün, sorunlarının, problemlerinin tartışıldığı bir platform oluşturulması ve ilgili tarafları Malatya’ya getirilerek, bu zeminin Malatya’da oluşturulması noktasında göstermiş olduğu gayret ve çabadan dolayı kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. İşte Malatyalı olursak böyle olur diyorum. Hemşerimizin en güzel Malatya’mıza jesti de bu olsa gerek. İnşallah bundan sonra ki süreçte inşallah 31 Mart’tan sonra da gerek Başkanım olsun, sayın Bakanımız olsun, bankalarımızın değerli genel müdürleri olsun, onlarla da Malatya’nın finans sorunu varsa, onları çözme noktasında, Malatya’nın reel sektör anlamındaki problemlerinin çözülmesi noktasında ve Malatya’ya sanayi yatırımının ve üretiminin arttırılması noktasında ortak bir platform içerisinde çalışacağız. Bu vesile ile de kendilerine de teşekkür ediyorum. İnşallah hemşerimizin Malatya’ya göstermiş olduğu bu ilgi ve yakınlık, Malatya halkı nezdinde hakikaten müteşekkir bir uğurla karşılaşacaktır. Biz kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz, kendilerini burada görmekten ve ağırlamaktan büyük onur duyduğumuzu Malatya halkı adına ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nın Malatya’ya bir İmam Hatip Lisesi yaptırdığını ve bir yeni okul daha yaptıracağını belirterek, “Gerçekten Türkiye Odalar Borsalar Birliği özellikle reel sektörün sorunlarını, hem hükümete, hem de finans çevrelerine aktarma noktasında ciddi anlamda gayret gösteriyor. Bu noktada da kendilerine teşekkür ediyoruz. 14 bölgede bu toplantıları gerçekleştirdi. Sağ olsun, hemşehrimiz olarak bir toplantıyı da Malatya’da bugün gerçekleştiriyoruz. Hem finans kesimiyle, hem de reel sektör ile bir araya getirerek, sanayicilerimizin ve iş dünyasının finans sektöründe yaşadıkları sorunları çözme noktasında en yetkili genel müdürlerimizi buluşturmuş oluyoruz. Buraya gelmeden önce de bir teşekkür daha yapmak istiyorum. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Malatya’mıza proje bir İmam Hatip kazandırdı. Baktığımız zaman ve gerçekten harika bir okul. Şimdi inşallah sözünü verdi ikinci bir okulu da söz aldık, onu da inşallah Selahattin Başkanımın planlamasıyla Malatya’mıza, Büyükşehir Belediye Başkanlığını da kazandıktan sonra Malatya’mıza yine bir okulu da birlikte de takip edeceğiz. Ben bu anlamı ile de teşekkür ediyorum. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Bu seçimler Türkiye’nin esasında tarihinde önemli bir milat olacak, Malatya’da bu anlamda Selahattin Gürkan başkanımla inşallah onun ekibi ile beraber diğer belediye başkanlarımızla beraber, Malatya’da bir destana hep beraber imza atmış olacağız. Destan derken, Malatya’nın siyasi atmosferini, birlik ve beraberliği sağlama noktasında, Selahattin Gürkan başkanımızın şahsında bütün renklerin buluşması şeklinde söylüyorum. Yine bizde kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak, herkese bu hizmeti yayarak inşallah Malatya’da farklı bir oyla rekor kırmak istiyoruz” diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve beraberindeki heyet, daha sonra Battalgazi Belediyesi fuaye alanında bulunan ve yapılan hizmetlerin maketlerini gezerken, Başkan Gürkan’da çalışmalar hakkında bilgiler verdi.