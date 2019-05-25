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TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu faaliyetlerine devam ediyor

İl Koordinatörlüğü Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından yürütülen TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu, çalışma ve faaliyetleri devam ediyor.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:17
TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu faaliyetlerine devam ediyor

İl Koordinatörlüğü Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından yürütülen TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu, çalışma ve faaliyetleri devam ediyor.


TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi Başkanı Sema Güral Sürmeli başkanlığında, ilgili gündem maddeleriyle Mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıya, TOBB Kütahya KGK İcra Komitesi Başkan Yardımcıları Semra Tozaraydın ve Şule Arslan Ozan ile diğer icra komitesi üyeleri katıldı.


KGK tarafından önümüzdeki günlerde yapılması planlanan çalışmaların müzakere edildiği toplantının ardından, Kütahya Ekspres Gazetesinde incelemelerde bulunuldu.


Üyeler, gazetenin 64. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, iyi dileklerini ilettiler.


Ekspres Gazetesi yetkilisi Semra Tozaraydın, heyete matbaada kullanılan makine ve ekipmanlar ile bunların çalışma biçimleri, gazetenin baskı aşamaları gibi konularda bilgiler verdi.


Matbaadaki bu uygulamaları ilgi ve dikkatle dinleyen kurul üyeleri, bu inceleme ziyaretinden duyulan memnuniyeti belirterek, iyi dileklerini paylaştı. (EFE-)

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:17
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