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TOBB işbirliği ile akreditrasyon sistemi bilgi paylaşım toplantısı yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – TOBB işbirliğinde Kırşehir’deAkreditasyon Sistemi Bilgi Paylaşımı Toplantısı yapıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:19
TOBB işbirliği ile akreditrasyon sistemi bilgi paylaşım toplantısı yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – TOBB işbirliğinde Kırşehir’deAkreditasyon Sistemi Bilgi Paylaşımı Toplantısı yapıldı.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğitarafından Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında düzenlenen akreditasyon eğitimlerine Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliği yaptı.



Bölgedeki 17 oda ve 9 borsanın Genel Sekreterleri , Akreditasyon Sorumluları ve ilgili Personelin katıldığı ayrıca bölge toplantısı Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.



TOBB ve Kırşehir TSO işbirliğinde iki gün süren ‘Akreditasyon Sistemi Bilgi Paylaşım’ toplantısında, TOBB Akreditasyon Kurulu Genel Sekreteri Özge Karatepe Akreditasyon Sistemi Yeni Puanlama,İletişim Uzmanı Adnan Erbaş Hitabet Sanatı , Gazeteci Aycan Ulusan Medya Kullanımı, Türk Loydu Denetçisi Berker Telek Risk Yönetimi Eğitimi, Serkan Şahin Kıyaslama Eğitimi veEğitimci Samet Çelik Sosyal Medya kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:19
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