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TOBB Genel Kurulu’nda Samsun standına büyük ilgi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75.

03 Mayıs 2019 Cuma 14:33
TOBB Genel Kurulu’nda Samsun standına büyük ilgi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Genel Kurulu’nda Samsun il ve ilçelerinde faaliyet gösteren oda ve borsalarının ortak açtığı stant büyük ilgi gördü. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Samsun standında tattığı ürünlere övgü yağdırdı.


TOBB 75. Genel Kurulu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Samsun ve ilçelerinde faaliyet gösteren oda ve borsalar, TOBB 75. Genel Kurulu’na birlikte katıldı. Türkiye’nin 81 ilinden gelen delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurula, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı (STSO)temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve TOBB Genel Kurul Delegeleri katıldı.



Samsun ürünlerine büyük rağbet


TOBB’un 75. Genel Kurulu sebebiyle, TOBB İkiz Kuleler Bahçesi’nde genel kurula katılan oda ve borsalar tarafından, her ilin yöresel ürünlerinin tanıtımının yapıldığı stantlar kuruldu. Samsun oda ve borsaları da ortak bir stant açarak etkinliğe katıldı. Ortak açılan stantta Samsun’un coğrafi işaretli ürünlerinden Samsun simidi, Bafra pidesi, Bafra pirincinden yapılmış pilav, Çarşamba kıvratması, fındık, Bafra nokulu, Samsun lokumu, Samsun kaşar peyniri, Vezirköprü semaverinde demlenmiş çay ikramı yapıldı. Genel kurula katılan misafirler Samsun ürünlerine büyük ilgi gösterirken, stant önünde uzun kuyruklar oluştu. Stant içinde kurulan fırınlarda pişirilen sıcak pide ve simitler, kaşar peyniri ve çayla birlikte ziyaretçilere ikram edildi.



Hisarcıklıoğlu’ndan Samsun ürünlerine övgü


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Samsun ürünlerine yakın ilgi gösterdi. TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Samsun standını ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, ürünlerden tek tek tattı. Samsun ürünlerinin lezzetini öven Hisarcıklıoğlu, “Öncelikle Samsun oda ve borsalarına genel kurulumuza renk kattıkları için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir stant açmışsınız. Ülke olarak yöresel ürünler bakımından çok zenginiz. Samsun, ürün çeşitliliği bakımından ülkemizin önemli bir kentlerinden bir tanesi. Bunu bir kez daha bugün burada gösterdi. Dünyanın çok az yerinde Türkiye’deki kadar çeşitlilik görebilirsiniz. Yöresel ürünleri ekonomik bir değer ifade etmesi bakımından çok önemsiyoruz” diye konuştu.



Murzioğlu’ndan teşekkür


Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun standına gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını belirterek, “Standımızın ve ürünlerimizin herkes tarafından takdir edilmesi bizleri son derece mutlu etti. Standa emeği geçen tüm oda ve borsa başkanlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Samsunumuzun gerçekten çok güzel ürün zenginliği var. Bu ürünler tüm dünyanın tanıması gereken lezzetler. İlimizin bu değerlerini fırsat buldukça tanıtmaya ve ekonomik değer elde edecek şekilde piyasaya sunmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 14:33
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