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TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri GTO’da Gerçekleşti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri yapıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:52
TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri GTO’da Gerçekleşti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri yapıldı.


Gaziantep geneli oda ve borsalarda gerçekleştirilen ve her iki kurul için de tek liste ile girilen seçimde Genç Girişimciler Kurulu ve Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komiteleri için 15’er asil 15’er yedek üye belirlendi.


GTO’da gerçekleştirilen seçim sonucunda her iki kurul için de en fazla üye Gaziantep Ticaret Odasından olurken, Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinde 8 asil 8 yedek, Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinde de 6 asil 6 yedek üye GTO’yu temsil edecek.


TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri dün (27 Şubat 2019) 81 ildeki oda ve borsalar koordinasyonunda gerçekleştirildi. Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılan Gaziantep il kurullarının seçimlerinde Genç Girişimciler Kurulunda İbrahim Sarıca, Kadın Girişimciler Kurulunda ise Ayşen Ahi’nin listeleri yer aldı.


Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla Odalar ve Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulları ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulları İcra Komitesi Üyeleri görev dağılımlarını önümüzdeki hafta tamamlayarak icraatlarına başlayacaklar.


Türkiye’nin en büyük girişimci ağı olma özelliği taşıyan TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulları ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurullarının seçimleri 4 yılda bir yapılırken, Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Gaziantep Ticaret Odası (GTO) koordinasyonunda, Gaziantep kadın Girişimciler Kurulu ise Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürüyor.


Seçimlerin sonucuna göre icra komitesi üyeleri şu isimlerden oluşuyor:


" Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri


Asil üyeler; İbrahim Sarıca, Hayri Sinan Köksüzler, Tayfun Bay, Yunus Kıratlı, Samet Duman, Ömer Faruk Aksu, Şerif Toplar ve Süleyman Özgür Muşlu


Yedek üyeler; Barış Galip Demir, Yusuf Çiftçi, Nurettin Ay, İbrahim Melekoğlu, Birsen Özgüler Yıldız, Metin Mizmizoğlu, Abdülresul Aba ve Müslüm Boynukısa


Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri


Asil üyeler; Ayşen Ahi, Eda Coşan, Burcu Bilici, Cihan Ardili, Mine Özmen ve Aliye Arzu Güceğlioğlu


Yedek Üyeler; Jülide Eren, Hasibe Aslıhan Bilir, Nilay Gündüz Emek, Nalan Emine Kurt, Eltaf Kuyucu ve Duygu Bulguroğlu."

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:52
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