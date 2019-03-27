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TOBB Genç Girişimciler Kurulu’ndan GTB’ye ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Sarıca ve kurul üyeleri, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:05
TOBB Genç Girişimciler Kurulu’ndan GTB’ye ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Sarıca ve kurul üyeleri, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.


Ziyarette, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay ile bir araya gelen TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu üyeleri yeni dönemde sürdürmeyi planladıkları proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.


TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Sarıca ve kurul üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, başarı dileklerinde bulunan GTB Başkanı Akıncı, birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Genç girişimcilerin birlik ve beraberlik içerisinde Gaziantep’te çok başarılı işlere imza atacaklarına inandıklarını belirten Akıncı, “Öncelikle seçilmiş olduğunuz yeni görevlerinizde sizlere muvaffakıyetler diliyorum. Hizmet bayrağını devredeceğimiz genç nesillerimiz olarak sizlere olan inancımızın tam olduğunu belirtmek istiyorum. Sizler yeter ki her zaman güç birliği ve uyum içerisinde hareket edin. Bugün Gaziantep’in birçok alanda gösterdiği başarının temelinde de ortak akılla birlikte hareket edebilme kabiliyeti yatmakta” dedi.


TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyelerinin her zaman yanlarında olacaklarını ve tüm faaliyetlerine destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Akıncı, genç girişimcilere hayallerini her zaman canlı ve diri tutmaları konusunda da önerilerde bulundu. Akıncı, “Hedeflerinizi hep büyük tutun ve hayal kurun, çünkü hayal etmeden hedeflerinizi belirleyemez ve onlara yön veremezsiniz” ifadelerini kullandı.


GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay da TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Hepimizin ortak gayesi şehrimizin ve ülkemizin her alanda gelişimine katkı sunmak. Bu bağlamda inşallah çok güzel projelere ve çalışmalara hep birlikte imza atarız” diye konuştu.


TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Sarıca da üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını belirterek nüfusunun yarısından fazlasını gençlerin oluşturduğu Gaziantep’te gençlere öncülük edecek ve onlara rol model olacak çalışmaları hayata kazandırmak istediklerini söyledi.


Sarıca, ayrıca yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler ve projeler hakkında da bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:05
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