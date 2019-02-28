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TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler İcra Kurulu seçimi yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, TOBB’a bağlı Oda ve Borsalarda, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu seçimleri yapıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:22
TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler İcra Kurulu seçimi yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, TOBB’a bağlı Oda ve Borsalarda, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu seçimleri yapıldı.


Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler İcra Kurulu seçimleri sonucunda ise asil ve yedek üyeler belli oldu. GSO’da yapılan seçim sonucunda TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler İcra Kurulu asil üyeler, Duygu Salıcı, Bahar Durakoğlugil, Tülin Anlaş, Ayşe Pınar Tümüklü, İslim Suvat, yedek üyeler ise, Nadide Özpekmezci, Nevra Yılakırkan, Kübra Özdemir, Didem Büyükbeşe ve Demet Doğdu isimlerinden oluştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:22
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