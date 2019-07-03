TOBB ETÜ’de mezuniyet heyecanı

TOBB ETÜ’nün 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, Hisarcıklıoğlu ile TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ’nün dünyaya fikir ve teknoloji ihraç eden bir üniversite haline geldiğini belirterek, “Bugün dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasındayız. Bilimsel araştırma programlarımız hızla gelişiyor, yüksek lisans, doktora öğrencisi ve öğretim üyesi sayımız hızla artıyor” dedi. Hisarcıklıoğlu, üniversitenin 12’nci dönem mezunlarını verdiğini, bir iş insanı olarak en çok övündüğü projenin TOBB ETÜ olduğunu belirterek, öğrenciler, mezunlar, veliler, akademisyen ve iş dünyası temsilcileriyle TOBB ETÜ’nün büyük bir aile olduğunu vurguladı.