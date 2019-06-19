TOBB ETÜ’de iş alanında fırsat eşitliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan TOBB ETÜ’nün ‘İş Dünyası Burs Programı’ büyük ilgi görüyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:52
TOBB ETÜ’de iş alanında fırsat eşitliği

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan TOBB ETÜ’nün toplumsal sorumluluk ve eğitimde fırsat eşitliğini amaçlayan ‘İş Dünyası Burs Programı’ büyük ilgi görüyor. Program kapsamında bursiyer öğrenciler; öğrenim ücretinin tamamından ya da belli bir kısmından muaf olmaya, öğrencinin ikametgâhının Ankara dışı olması halinde konukevi ücretinin belli bir kısmından ya da tamamından muaf olmaya, aylık 500 liraya kadar yaşam katkı payı almaya hak kazanıyor. Burslar, Tıp Fakültesi dışındaki bölümlerde 5 yıl ve ilave bir akademik dönem, Tıp Fakültesinde ise 8 yıl ve ilave bir akademik dönem boyunca devam ediyor. Ayrıca verilen burslar, öğrencilerin akademik başarısına bağlı olarak kesilmiyor.

Günün Özeti

  1. Ankara
  2. Türk iş dünyası
  3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  4. TOBB ETÜ
  5. İş Dünyası Burs Programı
  6. Tıp Fakültesi

Günün Özeti

Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları