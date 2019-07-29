TOBB - ETSO KGK Başkanı Çalıkuşu, KGK Bölge Temsilcisi oldu

İllerde Ticaret ve Sanayi Odalarının koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Kadın Girişimciler Kurulları, faaliyetlerini daha güçlü bir yapıda sürdürebilmeleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Bölge Koordinatörlüklerine ayrıldı.

En kalabalık bölge 14 İlle (Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bitlis, Hakkari, Van ve Muş) Doğu Anadolu Bölgesi grubu olarak belirlendi. Bölge temsilciliği seçimi 26 Temmuz Cuma günü TOBB’da online sistem üzerinden, 81 ilin Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları arasından aday belirlenerek yapıldı. TOBB-ETSO KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu’nun da aday olduğu seçimde, Doğu Anadolu Bölgesi’nden toplam 4 aday yarıştı. Yapılan oylama sonucunda Doğu Anadolu Bölge Temsilciliği’ne Feride Eda Çalıkuşu seçildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçim akabinde Çalıkuşu’nu telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede, KGK bölge temsilcileriyle Ankara’da en kısa zamanda bir araya geleceklerini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, her zaman her konuda kendilerinin yanında olduğunu ve desteklerinin kesintisiz olacağını ifade ederek, ihtiyaç halinde KGK temsilcilerine bir telefon mesafesi kadar yakın olduğunu söyledi.

KGK Doğu Anadolu Bölge Temsilciliğine seçilen Feride Eda Çalıkuşu da yaptığı açıklamada; artık Erzurum olarak Doğu Anadolu Bölgesi’nin tamamındakadınların iş dünyasında yer alması anlamında görev ve sorumluluklarının arttığını ve bütün bölgenin hamisi konumunda olduklarını kaydederek, “Bundan sonraki süreçte, bölge toplantıları ve istişarelere de ev sahipliği yapacağız. Her bir kurul üyemizin misafirperverliğimizi diğer illere en üst düzeyde göstereceğinden eminim. İl kurullarıyla birlikte çalışıp, ortak ve eş zamanlı projelere imza atacak, hedeflerimizi büyüteceğiz Temsilciliğimizi Erzurum’un üstlenmesine ve 13 ilimizin şahsıma, şehrimize ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’na güvenlerine müteşekkirim. Koordinatör odamız ETSO’yu ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için şahsım ve tüm kurulumuz en üst düzeyde çalışacaktır" diye konuştu.

Seçimin ardından ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ve Meclis Başkanı Saim Özakalın’dan da tebrik ve destek telefonları aldığını ifade eden Çalıkuşu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "En kısa zamanda Yönetim Kurulu Başkanımız Lütfü Yücelik ve Meclis Başkanımız Saim Özakalın’la bir araya gelerek, bölge temsilciliğimizde yapacağımız çalışmalar hakkında bilgi verip, planlamalarımızı anlatacağız. ETSO’nun güçlü ve aktif yapısı ve bölgedeki ekonomik hacmi ile bu görevde arkamızdaki yegane güçtür. Bu bağlamda Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurumlarımızla birlik olup, şehrimizi, imkanlarımızı tanıtarak, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bu görevdeki hamiliğimizde kendilerinden de destek isteyerek ev sahipliğimizi bölge illerimize en güzel şekilde göstereceğiz. Önümüzdeki hafta bir kurul toplantısı düzenleyip arkadaşlarımıza bölge temsilciliği münasebetiyle kurul olarak çeşitli görevlendirmeler yapıp planlarımıza başlıyoruz. Bölge temsilciliğini üstlendiğim diğer 13 ilimizin KGK Başkanları ile TSO Başkanlarını ziyaret edeceğim. Bu temaslarımızdaki değerlendirmeler neticesinde ilk bölge toplantımızı en kısa sürede şehrimiz Erzurum’da gerçekleştirmek istiyorum. TOBB Genel Merkezindeki Bölge Temsilcileri toplantımızla birlikte, 14 İl Başkanı olarak bölgemiz Doğu Anadolu ’da projelerimiz, ortak çalışmalarımızla ilgili bir yol haritası belirleyip, vakit kaybetmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz.