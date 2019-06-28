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TOBB Çanakkale Genç Girişimciler Kurulundan ziyaretler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çanakkale Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri, Olay Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aynur Ganiler ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı’yı ziyaret etti.

28 Haziran 2019 Cuma 13:04
TOBB Çanakkale Genç Girişimciler Kurulundan ziyaretler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çanakkale Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri, Olay Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aynur Ganiler ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı’yı ziyaret etti.


Gerçekleşen ziyaretlere, Çanakkale Genç Girişimciler İl İcra Komitesi Başkanı Orçun Oktay, Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Toğer, İcra Komitesi Üyeleri Zekeriya İşseven, Uygar Bakır, Osman Köse, Mücahit Esin, TOBB Çanakkale GGK Sorumlusu Gözde Kartal katılım sağladı. Ziyarette öncelikle Olay Gazetesi Sahibesi ve Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti Şube Sorumlusu Aynur Ganiler ile görüşüldü. Genç Girişimciler Kurulu’nun, TOBB ve Çanakkale’de yer alan oda ve borsalardan aldığı güçle ildeki genç girişimcilere öncülük ettiğini belirten Başkan Orçun Oktay, TOBB Çanakkale Genç Girişimciler Kurulu yapısı hakkında bir bilgilendirmede bulundu. Aynur Ganiler, TOBB Çanakkale Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Orçun Oktay ve kurul üyelerini tanımaktan ve yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Ganiler, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan ve üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Hepimizin ortak gayesi şehrimizin her alanda gelişimine katkı sunmak. Bu bağlamda çok güzel projelere ve çalışmalara imza atacağınıza inanıyoruz. Bizler de sizlerin firmalarının tanıtımı ve girişimciler için yapacağınız çalışmalara her zaman destek olmaya hazırız” diye konuştu.


Ardından kurul üyeleri, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı’yı ziyaret etti. Çanakkale Genç Girişimciler İl İcra Komitesi Başkanı Orçun Oktay öncelikle Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevine yeniden seçilen Hafize Akıncı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederek sözlerine başladı.


Başkan Oktay, TOBB Çanakkale Genç Girişimciler Kurulu olarak, bayrağı devraldıkları günden itibaren gençlere rol model olacak çalışmaları hayata kazandırmak amacıyla gayret gösterdiklerini belirtti.


Başkan Hafize Akıncı, gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Öncelikle yeni görevinizde sizlere başarılar diliyorum. Sizler yeter ki her zaman güç birliği ve uyum içerisinde hareket edin. Gençlerimize öncülük edin. Bizler de sizlere elimizden gelen desteği sunmaya hazırız” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:04
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