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TOBB Bitlis Kadın ve Genç Girişimciler Kurulunun başkanları belirlendi

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) bünyesinde faaliyetlerini yürütecek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bitlis İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Bitlis İl Genç Girişimciler Kurulunun başkanları yapılan seçimle belirlendi.

07 Mart 2019 Perşembe 11:08
TOBB Bitlis Kadın ve Genç Girişimciler Kurulunun başkanları belirlendi

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) bünyesinde faaliyetlerini yürütecek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bitlis İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Bitlis İl Genç Girişimciler Kurulunun başkanları yapılan seçimle belirlendi.


Girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla TOBB koordinasyonunda görev yapacak olan TOBB Bitlis İl Kadın Girişimciler ve TOBB Bitlis İl Genç Girişimciler Kurulları için başkanlık seçimi yapıldı. TATSO konferans salonunda gerçekleştirilen seçim sonucunda TOBB Bitlis İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Fons Eğitim Danışmanlık Proje Yönetimi Firması sahibi KOBİ Danışmanı Rahime Yılmaz Acet, TOBB Bitlis İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığına ise Karsan Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sahibi Bilal Kardoğan seçildi.


Yapılan seçim sonrası TOBB Bitlis İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rahime Yılmaz Acet ve TOBB Bitlis İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Bilal Kardoğan, birer teşekkür konuşması yaparak, icra komitesi üyelerine teşekkürlerini ilettiler.


İcra komitesi üyeleri ise, kurul başkanlıklarına seçilen Rahime Yılmaz Acet ve Bilal Kardoğan’a tebrik ve başarı dileklerini ilettiler.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:08
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