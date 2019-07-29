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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan sel felaketinin yaşandığı Düzce’ye ziyaret

DÜZCE(İHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşanan sel felaketinin ardından Düzce’yi ziyaret etti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:51
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan sel felaketinin yaşandığı Düzce’ye ziyaret

DÜZCE(İHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşanan sel felaketinin ardından Düzce’yi ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, “Bir an önce devlet borçları ve banka borçlarının en azından bir yıl faizsiz olarak ötelenmesi, esnafa ayakta durabilmek için fırsat oluşturulması çok önemli” dedi.


TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sel felaketi yaşayan Düzce’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bölgede yaptığı incelemenin ardından Hisarcıklıoğlu, Vali Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Hisarcıklıoğlu, turizm sezonunun ortasında böyle bir felaketin yaşanmasının esnafı zor durumda bıraktığını belirterek, “Öncelikle geçmiş olsun. Allah bir daha böyle bir felaketi bizlere yaşatmasın, göstermesin. Büyük bir felaketten dönmüşüz. Aslında etkilerini de biraz önce Akçakoca’da gördük. 7 tane şehidimiz var. Allah makamlarını cennet etsin. Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah devletimize de, milletimize de zeval vermesin. Devletimizin ne kadar güçlü olduğunu bilhassa bu afet yerine gidince oradaki arkadaşlarımızın yansımalarında da aldığımız netice, devletimiz anında işe vaziyet ederek felaketin boyutunun büyümesi konusunda tedbir almış. Tabii sağ olsun sizin koordinasyonunuzda burada çok güzel bir iş yürütülmüş. Allah sizlerden da razı olsun. Bu ülkemiz açısından da büyük bir şans. Sizlerin buradaki hassasiyetiniz bizler açısından çok önemli. Ben size de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Özellikle Akçakoca’daki üyelerimizin bir ortak talebi var. Oradaki görüştüğümüz arkadaşlarımızın özellikle bir an önce devletimizin Akçakoca’yı afet bölgesi ilan edip, gerek kredi gerekse banka borçları, çünkü tam turizm sezonunun ortasında böyle bir felaketin yaşanması onları zor durumda bırakmış. Gittiğimizde de gördük sokaklarda kimse kalmamış. Tam turizmde bir hasat elde edecekken bundan dolayı çok büyük sıkıntı çekmişler. Bundan dolayı da sayın valim gerek sizden ricamız, gerekse hükümetimizden ricamız üyelerimize yönelik olarak afet bölgesi ilan edip bir an önce devlet borçları ve banka borçlarının en azından bir yıl faizsiz olarak ötelenmesini, bunların da imkanların ölçüsünde artık ayakta durabilmek için fırsat oluşturulması çok önemli. Burada hemen işe vaziyet etmişsiniz ve bizim arkadaşlarımızın tamamını sahiplenmişsiniz. Bundan dolayı da size çok teşekkür ediyorum“ diye konuştu.


Vali Dağlı ise, sıkıntılı günlerin birlik beraberlik içerisinde atlatılacağına işaret ederek, “Bizi böylesi sıkıntılı günümüzde yalnız bırakmadınız. Tabii burada ticaret erbabımızın sizden de beklentisi doğuyor böyle durumlarda. Tabii şimdi burada gerçekten birlik beraberlik içerisinde tüm kamu kurumlarımız ile çevremizdeki valiliklerimiz ile çevremizdeki belediye başkanlıklarımız ile yine sivil toplum kuruluşlarımız ile güzel bir çalışma sergilendi. Yine ticaret odamızda hem bu yaşananlar vesilesiyle hem de öncesinden çok yakın çalışıyoruz. Akçakoca Ticaret Odamız ile de yakın çalışıyoruz. Burada güzel bir birlik beraberlik ve organizasyon var. İnşallah bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız. Sizin burada olmanız, böylesine yardım ve destekle en azından psikolojik olarak bile olsa kendi varlığınızla bile olsa burada olmanız gerçekten tüm ticaret erbabımıza güç veriyor. Çok teşekkür ediyoruz tekrar” şeklinde konuştu.


Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’yü makamında ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:51
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