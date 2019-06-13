TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan Başkan Turgut’a ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, önceki dönem AK Parti Milletvekili Salih Kapusuz ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız ile Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut’u makamında ziyaret etti.

Haymana’nın Kurtuluş Savaşı’nın son kalesi olduğunu ve 2015 yılında tarihi milli park ilan edildiklerini belirten Başkan Turgut, düzenledikleri uluslararası sempozyumlarla tüm dünyaya Haymana’nın savaştaki rolü ve önemini anlatmaya çalıştıklarını; tarihi milli parkın bitmesiyle de Haymana’nın ikinci bir Çanakkale olacağını söyledi.

Haymana kaplıcalarının “Dünyanın En İyi Termal Suyu” olarak tescillendiğini ve Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle hazırladıkları projeyle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ciddi bir tanıtım atağına kalktıklarını ifade eden Başkan Turgut, böylesine önemli potansiyeli olan Haymana’ya yatırımcıları beklediklerini belirterek Hisarcıklıoğlu’ndan bu konuda destek istedi.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut’u uzun yıllardır tanıdığını, siyasetçi olmasının yanı sıra Ankara’nın saygın iş adamlarından da olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Turgut’un Haymana’da önemli işlere imza atacağını belirtti.

Günün anısına takdim edilen hediyelerin ardından Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkan Turgut, Pazar günü vefat eden Haymana Ticaret Borsası Başkanı Servet Özer’in ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.