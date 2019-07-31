TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ticaret, en büyük barış ve refah kaynağıdır”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ticaret, en büyük barış ve refah kaynağıdır. Biz de önce, ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kendisinin ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ev sahipliği yaptığı Türk Ticaret ve Sanayi Odası - Türk Odalar Birliği 1. Genel Kurulunda konuştu. Türk TSO kuruluş tüzüğünü Mayıs ayında imzaladıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “İlk fazda, Türk TSO, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan’dan oluşacak. Sonra daha başka katılımlar da olabilir. Bu 6 ülke, 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklük ve 160 milyonluk bir nüfus demek” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Kazak-Atemeken, Kırgız, Türkmen, Özbek Odaları ile birlikte, ikili olarak, Ticaret ve Sanayi Oda Forumlarını kurduklarını vurgulayarak, tecrübelerini bu alanda da paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kalkınma için doğal kaynaklara sahip olmanın yeterli olmadığını belirten Hisarcıklıoğlu, ekonomiyi çeşitlendirmek gerektiğini belirterek, “Bunun için, sanayi ve ticarete yönelerek, girişimciliği güçlendirmeliyiz. Ülkelerimizi, halklarımızı, daha zengin kılmanın tek yolu budur. Bu süreçte ilk olarak, aramızdaki ticaret hacmini artırmalıyız” şeklinde konuştu.

Gümrük geçişleri konusunun ticarette önemli olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, “Tarihi İpekyolu üzerinde oturuyoruz. TOBB olarak, bunları yenileme ve işletme konusunda, büyük tecrübemiz ve başarımız var. Devletimize tek kuruş harcatmadan, Türkiye’nin en büyük 10 kara gümrük kapısını yeniledik. Yaptığımız projeler, Birleşmiş Milletler tarafından da başarı hikâyesi olarak kabul edildi ve dünyaya örnek gösterildi. Bu konudaki tecrübemizi sizlere aktarmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Türkiye için önem verdikleri bir diğer konunun girişimcilik olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, turizmde son 2 yılda büyük bir ilerleme gösterdiklerini söyleyerek, “Dünyanın ilk 6 turizm destinasyonu arasına girdik. Yurt dışı müteahhitlik sektöründe, dünyada 2. sıraya yükseldik. Müteahhitlerimiz bugüne kadar 400 milyar dolarlık projeyi başarıyla üstlendiler. Dünya markası haline geldiler. Küresel ekonomiye entegre olmanın, uluslararası ticarete ve küresel rekabete açılmanın, ne kadar önemli olduğunu gördük” ifadelerini kaydetti.

Bugüne kadar yaptıkları faaliyetlere değinen Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Son 20 senede, ülkemize gelen uluslararası sermaye 210 milyar doları aştı. Yine bakın, 2 büyük dünya savaşı sonrası harabeye dönen Avrupa, nereden nereye geldi. Kendi aralarında ekonomik birlik kurdular. Aralarındaki ticareti geliştirdiler. Hep birlikte büyüdüler ve zenginleştiler.

Ticaret, en büyük barış ve refah kaynağıdır. Biz de önce, ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız. AB benzeri bir başarı hikâyesini, biz de yazmalıyız. Türk İş Konseyini ve Türk TSO’yu, bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak, stratejik önemde adımlar olarak görüyorum. Böylece, aramızdaki dayanışma daha da artacak ve yeni işbirliği imkânları gelişecektir. İnanıyorum ki, el ele verirsek, hükümetlerimiz ve iş dünyası birlikte çalışırsa, yeni başarı hikâyelerini, Türk dünyası da yazacaktır.”

Konuşmanın ardından Türk Ticaret ve Sanayi Odasının merkezinin açılış kurdelesi kesildi. Genel Kurula Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu Başkanı Mammad Musayev, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası Başkanı Ablay Myrzahhmetov, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat Sharshekeev katıldı.