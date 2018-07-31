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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu TDV’ye kurban bağışında bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışında bulundu.

31 Temmuz 2018 Salı 20:41
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu TDV’ye kurban bağışında bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.

Başkan Erbaş, camiler, Kur’an kursları, okullar gibi millete hizmet eden pek çok müessesenin yapımında ticaret erbabının çok büyük desteğinin olduğunu söyledi.

Allah rızası için infak etmenin önemine değinen Başkan Erbaş, “Sizlerin bu noktadaki hareketini görmek bizi çok mutlu ediyor. Rabbim bütün mazlumların, mağdurların yanında yer almayı hepimize nasip eylesin” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise kabulden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür ederek Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışında bulundu.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 20:41
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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