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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Allah hepsinden razı olsun.

17 Mart 2019 Pazar 14:44
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Allah hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.


TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Hisarcıklıoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:


"Çanakkale Savaşları, bizim en ağır şartlar altında dahi asla yenilgiyi kabul etmeyeceğimizin, bağımsızlık dışında bir alternatifimizin olmadığının dünyaya ilanıdır. Bu şanlı destanın yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, cephe önünde ve gerisinde fedakarca canlarını ortaya koyanları bir kez daha sonsuz minnet ve şükranla anıyoruz. Bugün bu cennet topraklarda sahip olduklarımız için onlara çok şey borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.


Bizlere ve bizden sonraki nesillere düşen de; ülkemizi sonsuza kadar kardeşliğin ve kalkınmanın yaşanacağı, herkesin bir arada daha güzel günlere ulaşmak hedefiyle çalıştığı dünyanın en çağdaş ve en gelişmiş ülkesi yapmaktır. Türk iş dünyası adına, bu hedef üzerine çalışmaktan vazgeçmeyeceğimizi yineliyorum."

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:44
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