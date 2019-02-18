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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Malatya’da okul açılışına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,TOBB tarafından Malatya’da yapılan Selahattin Eyyübi İmam Hatip Lisesinin açılışına katıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:20
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Malatya’da okul açılışına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,TOBB tarafından Malatya’da yapılan Selahattin Eyyübi İmam Hatip Lisesinin açılışına katıldı.


2013 yılında TOBB ve Malatya Valiliği arasında imzalanan protokolün ardından geçen yıl tamamlanan ve eğitime kazandırılan 24 derslikli Selahattin Eyyübi İmam Hatip Lisesi resmi olarak açıldı.


Galericiler sitesi arkasında bulunan okulun açılışına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan katıldı.


Okunan duanın ardından kurdele kesimi yapıldı. Daha sonra okulu gezen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öğrencilere başarılar dileyerek onlara kitap dağıttı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:20
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