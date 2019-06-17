0553 313 94 23

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır’da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:24
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır’da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ayrı düğün programına katılmak üzere Diyarbakır’a geldi.


15 ve 16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil’in çocuklarının düğün törenlerine katılmak üzere Diyarbakır’a gelen TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, katıldığı iki düğünde de nikah şahidi oldu.


Cumartesi günü akşam gerçekleştirilen düğün töreninde, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya’nın oğlu Ümit Kaya ve Nazlı Uğraş (Kaya) çiftinin nikah şahitliğini Başkan Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte yaptı.


Pazar akşamı gerçekleştirilen, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil’in oğlu Sezgin Yeşil ve Yetkin Bal (Yeşil)’in düğün törenlerine katılan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada da nikah şahidi olarak genç çifte mutluluklar diledi.


Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’ında katıldığı düğün törenine, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Tarım ve Orman eski Bakanı Mehdi Eker ile TOBB Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazada yaralanan vatandaş hastaneye askeri helikopterle nakledildi
    1. Kazada yaralanan vatandaş hastaneye..
    2. Uzm. Dr. Uçlar: "Havuç, ayva gibi sert..
    3. 6 kamyon dolusu eşya ele geçirildi!..
    4. Miray Akay kiminle nişanlandı? Miray..
    5. Trabzon’da Nüfus Müdürlükleri YKS..
    6. GÜNCELLEME - Aksaray’da trafik kazası:..
    7. Dünya perakendesinin başına Migros..
    8. Eski nişanlı dehşeti
    9. Türkiye ve İtalya arasındaki toplantı..
    10. Gençlerin çifte karne sevinci
    11. (Özel) Tek yumurta ikizi sporcuların..
    12. OSB'de yağ tankı patladı
    13. Balıkesir için sağanak yağış uyarısı
    14. NASA'nın uydu yarışmasına Türk..
    15. Önce 3 ağaca çarptı, ardından park..
    16. Hurda fabrikasındaki atık yağ tankı..
    17. Minik ceylan önce korktu sonra..
    18. AOSB’de "Çevre Mevzuatı İstişare..
    19. Kendi tamirini kendi yaptı kurum 250..
    20. Bakan Soylu’dan sevindirici haber!..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...