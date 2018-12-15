TMV Şibirgan Afgan-Türk Erkek Lisesi'nde mezuniyet heyecanı

ŞİBİRGAN (AA) - Türkiye Maarif Vakfının (TMV) FETÖ'den devraldığı Şibirgan Afgan-Türk Erkek Lisesinden ilk kez 21 öğrenci mezun oldu.

Okulun konferans salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, Cüzcan Valisi Lütfullah Azizi, Cüzcan İl Eğitim Müdürü Abdulhay Yeşin, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ateşesi Abdulcelil Alpkıray, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Törende konuşan Cüzcan Valisi Azizi, FETÖ okullarının TMV'ye devri konusunda öncülük yaptıklarını belirterek, ''FETÖ'cüler halkın kafasını karıştırmak için okulların devralınmasının ardından kapatılacağını söyledi. Ancak onların sinsi planları gerçekleşmedi." dedi.

Azizi, FETÖ'cülerin "kapatılacak" dediği okuldan 21 öğrencinin mezun olduğuna dikkati çekerek "Bu da bizim yolumuzun hak olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin dostunun Afganistan'ın dostu olduğunu dile getiren Azizi, Türkiye'nin düşmanlarının asla Afganistan halkının dostu olamayacağını vurguladı.

TMV Afganistan Ülke Direktörü Voyvot ise TMV Afgan-Türk okullarının talebelerinin, rabbine karşı itaatkar bir kul, peygamberine karşı hürmetkar bir Müslüman, anne ve babasına karşı saygılı bir evlat, vatanına hizmetkar bir insan olacağını kaydetti.

Bu okullarda eğitim gören öğrencilerin zalimin değil, mazlumun yanında yer alacağını aktaran Voyvot, böyle öğrencileri yetiştirip camiaya takdim etmekten gurur duyduklarını vurguladı.

- ''Biz buraya ilim irfan ve maarif tohumlarını ekmeye geldik''

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Türkben de ''Afganistan ile Türkiye arasında kültürel, tarihi ve dini bağlardan kaynaklanan sorumluluklarımız var, biz de bu sorumlulukları yerine getirmek için buraya ilim irfan ve marifet tohumlarını ekmeye geldik.'' diye konuştu.

Türkben, TMV olarak Afganistan'daki okulları için verdikleri taahhütleri yerine getireceklerini bildirdi.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay da Türkiye'nin, dost ve kardeş Afganistan’da eğitimin gelişmesi için başta TMV olmak üzere, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Diyanet Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte büyük destek sağladığını söyledi.

TMV'nin, Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısı olduğunu anlatan Alpay, ''TMV Afganistan'da devraldığı okullardaki fiziki şartlarının iyileştirilmesi, eğitim seviyesinin yükseltilmesi, öğrenci sayısının arttırılması hususlarında hızla gereğini yapmaktadır ki bu okulumuz çalışmaların ve emeğin en güzel örneğidir." dedi.

Alpay, Türkiye'nin iyi yetişmiş gençlere Türk üniversitelerinde öğrenim görme imkanı sunduğunu hatırlatarak, "Okullarımızdaki öğrencilerimizin Afganistan'ın en başarılı öğrencileri arasında yer alması, mezunların üniversite eğitimine devam ederek istedikleri meslek kollarında çalışmaları, önemli görevler üstlenmeleri hepimizin arzusudur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 21 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.