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TMV Moritanya okullarında ilk mezunlar buluşması

Başkent Novakşot'ta Türkiye Maarif Vakfının ilk lise mezunları buluşması yapıldı

02 Ağustos 2019 Cuma 23:54
TMV Moritanya okullarında ilk mezunlar buluşması

NOVAKŞOT (AA) - Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Moritanya'nın başkenti Novakşot'taki okulunda, lise mezunları buluşmasının ilki gerçekleştirildi.

TMV Novakşot Okullarında düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Novakşot Büyükelçisi Mehmet Bilir, Moritanya'daki Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni nedeniyle başkentte bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İslam İşbirliği Teşkilatı Sekreter Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Moritanya Özel Okullar Müdürü Sidi Amar Hweiriya katıldı.

Büyükelçi Bilir, burada yaptığı konuşmada, TMV'nin Moritanya ve dünyadaki öğrenciler için Türkiye'ye açılan bir kapı olduğunu belirterek, okulun başarısından övgüyle söz etti.

- "TMV, Moritanya'nın göz bebeği"

Moritanya Özel Okullar Müdürü Hweiriya da TMV okullarının ülkede eğitim kalitesiyle kısa sürede adından söz ettirdiğini vurguladı.

Sidi Amar Hweiriya, "TMV'nin yatırımları eğitim kalitemizi yükseltti. Ulusal sınavlarda başarı kaydeden öğrencilerin hatırı sayılır bir kısmını TMV öğrencileri oluşturmaktadır. TMV, ülkemize ve eğitime değer katarak, Moritanya'nın göz bebeği haline geldi." ifadelerini kullandı.

TMV Moritanya Direktörü Adil Taniş de mezunlarını iyi yerlerde görmekten mutlu olduklarını, bu tür etkinliklerin birlik, beraberlik ve kardeşliğin perçinleşmesine katkı sağladığını belirterek, buluşmayı gelenekselleştirmek istediklerini söyledi.

Milletvekilleri Tin ile Köktaş da etkinlikte birer konuşma yaptı.

Protokol konuşmalarından sonra söz alan mezunlar, Türkiye'de yaşadıkları tecrübeleri paylaşarak, TMV ailesinin üyesi olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

TMV Novakşot Okullarında ortaöğretim ve lise düzeyinde eğitim veriliyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 23:54
  1. Mezunlar buluşması
  2. TMV Moritanya Okulları

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