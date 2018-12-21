THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

TMSF'den "Cem Uzan Paris'te davayı kazandı" iddiasına yalanlama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, "Hortumcu Cem Uzan Paris'te davayı kazandı." şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

21 Aralık 2018 Cuma 16:44
TMSF'den "Cem Uzan Paris'te davayı kazandı" iddiasına yalanlama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Cem Uzan Paris'te davayı kazandı." başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yazılı açıklama yapıldı

TMSF, yaptığı yazılı açıklamayla, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "Cem Uzan Paris'te davayı kazandı." haberlerine cevap verdi.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunu doğru bilgilendirme adına açıklama yapma zarureti doğmuştur. TMSF tarafından, müflis T. İmar Bankası TAŞ ile ilgili olarak Uzanlar aleyhine açılan ve kesinleşen mahkeme kararlarının Fransa'da da geçerli olabilmesi için, işlemler başlatılmış ve Uzanların Fransa'daki mal varlıkları üzerine ihtiyati tedbirler konulmuştur. Bunun üzerine Uzanlar, Paris mahkemelerinde ihtiyati tedbirlerin kaldırılması ve temyiz işlemlerinin durdurulması için girişimlerde bulunmuştur. Uzanların yapmış olduğu itirazlar, hem Paris yerel mahkemeleri hem de temyiz mahkemelerince sistematik olarak reddedilmiştir. Fransız mahkemeleri, Uzanların mal varlığı üzerine ihtiyati tedbir ve haciz uygulanmasını talep etme hususunda, TMSF'nin yetkili olduğu konusunda kararlar vermiştir. Gerçekleştirilen çok sayıda ihtiyati tedbir taleplerinden sadece bir tanesi, Paris Temyiz Mahkemesi tarafından, usuli bir eksiklik sebebiyle kaldırılmıştır. TMSF’nin ısrarlı takibi ve yaptığı itiraz üzerine, Fransız Yüksek Mahkemesi incelemesi sonuçlanıncaya kadar, tedbirin devamına karar verilmiştir."

Açıklamada, söz konusu haberlerde, Uzan'ın Paris'teki evinde yapılan haciz sırasında kasasından çıkan 100 bin avro ve 2,1 milyar dolar tutarındaki ÇEAŞ ve KEPEZ şirketlerine ait hisse senetlerine el konulduğu ifadelerinin yer aldığı hatırlatılarak şu bilgiler verildi:

"Ancak ÇEAŞ ve KEPEZ hisse senetlerinin 2,1 milyar dolar değerinde olduğu haberi de doğru değildir. Borsa İstanbul’dan alınan bilgiye göre, ilgili şirketlerin 12.06.2003 tarihinde işlemleri durdurulmuştur. Hisselerin borsada işlem görmediğinden herhangi bir fiyat oluşturmadığı bildirilmiştir. Sonuç olarak, Uzanların mahkemeyi kazandığı iddiaları asılsızdır. 2017 ve 2018 yıllarında Fransa'da TMSF tarafından bir kısım gayrimenkul ve şirket hisseleri üzerine uygulanan tedbir kararları devam etmektedir."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 16:44
  1. İstanbul
  2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
  3. Cem Uzan
  4. Cem Uzan TMSF

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yeni Malatyaspor maçını kazansaydık, ikinci olacaktık"
    1. "Yeni Malatyaspor maçını kazansaydık,..
    2. Teröristler köşeye sıkıştı! TSK..
    3. "Devre arasına 18 puanla girmek bizi..
    4. Türk Kızılayı'ndan Telaferli iç..
    5. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet..
    6. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet..
    7. Hrant Dink davasında flaş gelişme!
    8. "O sözlere dayanamadı! Mattis'in..
    9. 2019 Kurbam Bayrami tarihi ne zaman
    10. Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası
    11. 3 yaşındaki çocuk yanan evde can verdi
    12. İzmir'de zabıtaya rüşvet operasyonu
    13. Büyükelçi Akgün, AA'nın "Yılın..
    14. Kadın mühendisin şiddete uğradığı..
    15. Hrant Dink cinayeti davasında ara karar
    16. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet..
    17. Serebral Paralizi (Beyin Felci) (SP)
    18. Beşiktaş eski yıldızlara döndü! 3'ü..
    19. Yasa dışı bahis suçundan bin 151 kişi..
    20. Abdüllatif Şener 'Ziya'yı aratmadı
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"