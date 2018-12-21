TMSF'den "Cem Uzan Paris'te davayı kazandı" iddiasına yalanlama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Cem Uzan Paris'te davayı kazandı." başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yazılı açıklama yapıldı

TMSF, yaptığı yazılı açıklamayla, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "Cem Uzan Paris'te davayı kazandı." haberlerine cevap verdi.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunu doğru bilgilendirme adına açıklama yapma zarureti doğmuştur. TMSF tarafından, müflis T. İmar Bankası TAŞ ile ilgili olarak Uzanlar aleyhine açılan ve kesinleşen mahkeme kararlarının Fransa'da da geçerli olabilmesi için, işlemler başlatılmış ve Uzanların Fransa'daki mal varlıkları üzerine ihtiyati tedbirler konulmuştur. Bunun üzerine Uzanlar, Paris mahkemelerinde ihtiyati tedbirlerin kaldırılması ve temyiz işlemlerinin durdurulması için girişimlerde bulunmuştur. Uzanların yapmış olduğu itirazlar, hem Paris yerel mahkemeleri hem de temyiz mahkemelerince sistematik olarak reddedilmiştir. Fransız mahkemeleri, Uzanların mal varlığı üzerine ihtiyati tedbir ve haciz uygulanmasını talep etme hususunda, TMSF'nin yetkili olduğu konusunda kararlar vermiştir. Gerçekleştirilen çok sayıda ihtiyati tedbir taleplerinden sadece bir tanesi, Paris Temyiz Mahkemesi tarafından, usuli bir eksiklik sebebiyle kaldırılmıştır. TMSF’nin ısrarlı takibi ve yaptığı itiraz üzerine, Fransız Yüksek Mahkemesi incelemesi sonuçlanıncaya kadar, tedbirin devamına karar verilmiştir."

Açıklamada, söz konusu haberlerde, Uzan'ın Paris'teki evinde yapılan haciz sırasında kasasından çıkan 100 bin avro ve 2,1 milyar dolar tutarındaki ÇEAŞ ve KEPEZ şirketlerine ait hisse senetlerine el konulduğu ifadelerinin yer aldığı hatırlatılarak şu bilgiler verildi:

"Ancak ÇEAŞ ve KEPEZ hisse senetlerinin 2,1 milyar dolar değerinde olduğu haberi de doğru değildir. Borsa İstanbul’dan alınan bilgiye göre, ilgili şirketlerin 12.06.2003 tarihinde işlemleri durdurulmuştur. Hisselerin borsada işlem görmediğinden herhangi bir fiyat oluşturmadığı bildirilmiştir. Sonuç olarak, Uzanların mahkemeyi kazandığı iddiaları asılsızdır. 2017 ve 2018 yıllarında Fransa'da TMSF tarafından bir kısım gayrimenkul ve şirket hisseleri üzerine uygulanan tedbir kararları devam etmektedir."