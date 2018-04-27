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TMSF Kurulu üyeliklerine atama yapıldı

Kurul İkinci Başkanlığına Ali Altıntaş, Kurul üyeliğine ise Halil İbrahim Akyıldız atandı.

27 Nisan 2018 Cuma 09:30
TMSF Kurulu üyeliklerine atama yapıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TMSF İkinci Başkanlığına Ali Altıntaş, Kurul üyeliğine ise Halil İbrahim Akyıldız getirildi.

Söz konusu atamalar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 113 ve 125'inci maddelerine göre, 9 Nisan'da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 09:30
  1. TMSF

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