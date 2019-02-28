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TMSF, Kırgızistan'daki hukuk mücadelesini kazandı

TMSF:- "TMSF, Kırgızistan'da 2016'dan beri sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazandı"- "Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, bugün verdiği kesin kararla TMSF'nin haklı olduğu dava kabul edildi ve usulsüz yapılan devir ve tescil işlemleri iptal edildi. (FETÖ'cü Kaynak Holding'in şirketi NT Kitap Kırtasiyenin Kırgızistan'daki şube ve mülkleri) TMSF'ye devredildi"

28 Şubat 2019 Perşembe 21:15
TMSF, Kırgızistan'daki hukuk mücadelesini kazandı

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kırgızistan'da 2016 yılından beri sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazandı. Kırgızistan Yüksek Mahkemesinin bugün TMSF lehine verdiği karar sonrası FETÖ'cü Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki şube ve mülkleri TMSF'ye devredildi.

TMSF'den yapılan açıklamada, Türkiye'de FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in şirketi NT Kitap Kırtasiyenin Kırgızistan'daki şube ve mülklerinin şaibeli bir şekilde başka kişilere devredildiğinin Bişkek Şehir Mahkemesi tarafından tescil edildiği anımsatılarak, bu karar sonrası, NT Kitap Kırtasiye AŞ'nin Kırgızistan'daki şube ve mülklerinin, TMSF'ye devredildiği belirtildi.

TMSF kayyumları'nın, NT Kitap Kırtasiyenin, Kırgızistan'da bulunan "OcOO KAYNAK" şirketinin tüm hisselerinin hukuka aykırı olarak, şaibeli şekilde satıldığını tespit ettiği hatırlatılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra şube ve mülklerin Emin Kızılkaya isimli Türk vatandaşının üzerine geçirildiğinin belirlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan satış ve tescil işlemlerinin iptali için 2016'dan bu yana TMSF avukatları Kırgızistan'da hukuk mücadelesi verdi. Bişkek İlçeler Arası Mahkemesinin ardından Bişkek Şehir Mahkemesi ile devam eden süreç son olarak Kırgızistan Yüksek Mahkemesinin bugün verdiği kesin kararla haklı olduğumuz dava kabul edildi ve usulsüz yapılan devir ve tescil işlemleri iptal edildi. NT Kitap Kırtasiye Büro Malz. Paz. Ve Turz. Tic. AŞ'nin Kırgızistan'daki 'OcOO KAYNAK' şirketi TMSF'ye devredildi."

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 21:15
  1. Kaynak Holding
  2. TMSF

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