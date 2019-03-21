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FETÖ'nün 400 milyon dolarlık mal varlığı yurt dışına kaçırıldı

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ'ye ait şirketlerin, "muvazaalı" devirlerle yurt dışına kaçırdıkları malların değerinin 300-400 milyon dolar düzeyinde olduğunu söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 12:25
FETÖ'nün 400 milyon dolarlık mal varlığı yurt dışına kaçırıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMSF kayyumluğunda yönetilen 928 şirket bulunduğunu, bu şirketlerin aktif büyüklüklerinin 58 milyar lira seviyesinde olduğunu söyledi.

Bünyelerindeki şirketlere devraldıkları andan itibaren milli servet gözüyle baktıklarını ifade eden Gülal, şirketlerde bir gerileme öngörmediklerini, bu şirketlerle katma değer üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"2023 ve 2030'lara kadar taşımayı planlıyoruz"

Şirketleri geleceğe taşımak adına yatırım yapılması gerekiyorsa bunu yapmaktan da imtina etmeyeceklerini belirten  Gülal, "İnşallah bu şirketlerde bir irtifa kaybı olmadan 2023 ve 2030'lara kadar taşımayı planlıyoruz." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ)'nün yurt dışındaki mal varlığıyla ilgili de çalışma yaptıklarını aktaran Gülal, şunları kaydetti:

"FETÖ'ye aidiyeti ve iltisakı olan şirketlerin, birtakım muvazaalı devirlerle mal kaçırmaları söz konusu. Bu yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da böyle. Yurt içinde mücadele sürerken, yurt dışında da bu muvazaalı (anlaşmalı) devredilen varlıkların Türkiye'ye ait olduğu öngörüsüyle hukuki mücadele başlattık. Türki Cumhuriyetlerde, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Avrupa, Amerika, İngiltere'de ciddi profesyonel ekiplerle hukuk mücadelesi veriyoruz. Kırgızistan'da en son davayı biz kazandık. O davanın emsal olacağını düşünüyoruz. Bu varlıkların ülkemize kazandırılması konusunda ciddi bir hukuki mücadele veriyoruz. Burada işin maddi boyutundan ziyade biraz daha manevi tarafıyla ilgileniyoruz. Yani FETÖ'nün direncinin kırılması adına bu davaların kazanılmasını önemli buluyoruz ve çok ciddi olarak da takip ediyoruz. Mesela Kırgızistan'da bir Vefa Center var, 15-20 milyon dolarlık bir rakam. Toplama vurduğumuzda hemen hemen 300-400 milyon dolarlık bir rakam var."

Gülal, FETÖ ile mücadele çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:25
  1. Muhiddin Gülal
  2. FETÖ
  3. TMSF
  4. mal varlığı

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    FAZLA MÜCADELE YAPMAYIN, BARINÇ AGÜL, ALTEPE, FÇELİK, TOPBAŞ,..... VE BENZERLERİ ÇOK KIZIYOR!!! ZATEN FAZLA DA ÜZERLERİNE GİTMİYORSUNUZ
  • turkturk1 sa önce
    BUTUN ESSEKLER DONUN AKADAR KARISINA KADAR SATIP BU SEREFSIZI ZENGIN ETTI BUNU ZENGI EDERKEN ABD YI DIGER ULKELERUI ZENGIN ETTIN. ALLAH INSANI ESIT YARATMAMIS K COGU MALMALLAR CAHILLER OLMASA BU FETO INEGI NEREDEN BULACAK BU PARAYI NEYSI SU SOZ ANAYILER OLMASA AKILLILAR NASIL GECINECEK.

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