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TMO lisanslı depolarla alımlara başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kendisine ait lisanslı depolarla hububat ve bakliyat alımına başladı.

21 Haziran 2019 Cuma 12:09
TMO lisanslı depolarla alımlara başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kendisine ait lisanslı depolarla hububat ve bakliyat alımına başladı.


TMO ve TMO’ya ait lisanslı depolarda alımlar yoğun bir şekilde devam ederken Adıyaman’da ilk defa uygulanan lisanslı depoların fiyat farkı çiftçiyi sevindirdi.


TMO’nun açılışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, “Çiftçilerimizin kara gün dostu Toprak Mahsulleri Ofisinin açılışıyla alımlar başlanmış ve yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ancak en önemlisi lisanslı depoculukla alımlara başlaya TMO çiftçimizin yüzünü güldürdü. Kahta ilçemizde bulunan ve saatte 800 ton kapasiteli lisanslı depo sayesinde yığılmalar ve beklemeler olmuyor” dedi.


Lisanslı depoların önemini değinen Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan,”Ürünler sağlıklı,güvenli ve sigortalı bir şekilde depolanması üreticiye finansman imkanı sunulması ve ürün ticaretinin kolaylaştırılması amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistem sayesinde lisanslı depolara satışı yapılan hububatlarda ton başına 25 TL nakliye desteği verileceği gibi, yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGKve yüzde 1 hizmet bedeli kesintisi yapılmayacaktır. Nohutlarını gerek TMO’ya ve gerekse lisanslı depolara götüren çiftçilerimiz mağduriyet yaşamamaları için muhakkak selektörden yani elekten geçirmeleri çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:09
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