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TMMOB’tan Mızraklı’ya ziyaret

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz ve Diyarbakır oda başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

16 Haziran 2019 Pazar 17:42
TMMOB’tan Mızraklı’ya ziyaret

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz ve Diyarbakır oda başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.


TMMOB Başkanı Emin Koramaz, Diyarbakır TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Doğan Hatun, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Emin Tümür, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Deniz Akdemir, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Samed Uçaman ve Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan ile birlikte Büyükşehir Belediye BaşkanıDr. Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.


Konuklarını Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde ağırlayan Mızraklı, dayanışma ziyaretinden dolayı heyette teşekkür etti. Heyet adına konuşan TMMOB Başkanı Emin Koramaz, Mızraklı’ya yeni görevinden dolayı ve yürütülecek çalışmalarla ilgili başarılar diledi. Mızraklı’nın Belediye Başkanlığı ile zorlu bir görevin üstlenildiğini dile getiren Koramaz, TMMOB olarak her zaman Büyükşehir Belediyesi’nin yanında bulunacaklarını ve dayanışma içinde olacaklarını ifade etti.


Yapılan açıklamanın ardından Mızraklı, konuklarıyla bir süre baş başa görüşme gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:42
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