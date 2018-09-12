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TMMOB’dan skandal 12 Eylül açıklaması!

Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası (TMMOB) Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni anayasal düzenini oluşturan Başkanlık sisteminin 12 Eylül 1980 darbesinin ardından temellerinin atıldığını iddia ederek skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:48
TMMOB’dan skandal 12 Eylül açıklaması!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara  Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası (TMMOB) Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni anayasal düzenini oluşturan Başkanlık sisteminin 12 Eylül 1980 darbesinin ardından temellerinin atıldığını iddia ederek skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

12 Eylül 1980 darbesi ile ilgili yazılı açıklamada bulunan TMMOB yönetimi, “24 Haziran seçimleri sonrasında uygulamaya konulan tek adam rejimi, 12 Eylül Hukukunun en yüksek aşamasıdır! 12 Eylül’de temelleri atılan ekonomide neoliberal, toplumsal yaşamda muhafazakâr, siyasette otoriter yönetim anlayışı tek adam rejimi altında kurumsal ve anayasal bir nitelik kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 12:48
  1. Ankara
  2. TMMOB
  3. skandal açıklama
  4. 12 Eylül darbesi

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