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TMMOB’dan "sel" açıklaması

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, devletin tüm imkanlarının afete yönelik çözümler doğrultusunda kullanılmasının aynı yetkililer tarafından öncelikli olarak benimsenmesi ve gelecekte doğabilecek zararların önünü önceden kesilmesi bakımından yararlı olacağını söyledi.

28 Haziran 2019 Cuma 16:24
TMMOB’dan "sel" açıklaması

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, devletin tüm imkanlarının afete yönelik çözümler doğrultusunda kullanılmasının aynı yetkililer tarafından öncelikli olarak benimsenmesi ve gelecekte doğabilecek zararların önünü önceden kesilmesi bakımından yararlı olacağını söyledi.


Samsun’un Terme ilçesinde geçen hafta meydana gelen sel nedeniyle bölgede incelemek üzere ilçeye giden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Samsun İl Koordinasyon Kurul Üyeleri ilçede incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve yetkililer ziyaret edilirken çözüm önerileri alışverişinde bulunuldu.



“Heyelan oluşabilecek alanlarda toprağı tutacak bitki yapısı oluşturulmalı”


Heyetin gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, “Heyelan oluşabilecek alanlarda toprağı tutacak bitki yapısının oluşturulmasının, su yollarının kesitleri için yeniden değerlendirme yapılarak, uygun kesitlerde ve akışın rahat sağlanabileceği uygun güzergahta inşa edilmelerinin sağlanmasının, bunun için arazi sahiplerinin ikna edilmesi yada kamulaştırma gibi sonuca yönelik yöntemlerin kullanılmasının, su yollarına yakın yerleşmelerin engellenmesinin, mevcutların taşınması için çözüm üretilmesinin, ana ve kılcal su kanallarının yatırımcı kuruluş tarafından biran önce bitirilmesinin, mevcutların periyodik bakımlarını yapılmasının, kontrol altında tutulması, deniz ağızlarının sürekli açık tutulması, Karadeniz Bölünmüş Oto Yolunda bulunan köprülerin suyun akışını engelleyen durumuna çözüm getirilmesi, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi için sürecin takibinin titizlikle sağlanması, planlanmış sel kapanı ve barajların öncelikle tamamlanması, Karadeniz’e yapılan dolguların derelerin denizle buluştuğu noktada akış eğimini sıfırladığı için deniz dolgularına son verilmesi, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin yağış rejimlerinde düzensizlikler getirdiği bilinmekte ve ülkemizde de örnekleri görülmektedir. Bu kapsamda yerel yönetimlerin kent planlanmasında bu olasılığı da göz ardı etmeden değerlendirmelerini yapmaları ve ilgili diğer kurumlarla koordineli çalışarak gerekli planları oluşturmaları gerekliliği, bir sonraki yaşanması olası felaketlerin önüne geçilebilecek önlemler olarak görülmektedir” dedi.


Memişoğlu ayrıca, yetkililerin devletin tüm imkanları ile sahada olduğunu belirtmeleri memnuniyet verici olduğunu ve devletin tüm imkanlarının afete yönelik çözümler doğrultusunda kullanılmasının aynı yetkililer tarafından öncelikli olarak benimsenmesi ve gelecekte doğabilecek zararların önünü önceden kesilmesi bakımından yararlı olacağını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:24
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