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TMMOB iyice şımardı! Esed'i savundu, Türkiye'yi kınadı

3 ülkenin halkına kimyasal silahla saldıran Esed rejimine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetleyen Mimarlar Odası, Türkiye'yi de suçlamayı ihmal etmedi.

17 Nisan 2018 Salı 08:56
TMMOB iyice şımardı! Esed'i savundu, Türkiye'yi kınadı

Türkiye'nin mega projelerini takoz olup, mimarlardan aidat adı altında haraç toplamak dışında bir faaliyet göstermeyen Mimarlar Odası, Suriye'de yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BUNLAR NASIL MİMAR

Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Esed rejimine yönelik düzenlediği harekatı lanetleyen Mimarlar Odası, AK Parti hükümeti yüzünden Türkiye'nin bölgedeki savaştan etkilendiğini savundu.

Hükümetin operasyonu doğru bulmasını eleştiren mimarlar, Türkiye'yi "emperyalist işbirlikçi" olarak nitelendirme küstahlığında bulundu.

Açıklamada, "Suriye'ye düşen füzeler ülkemizde işbirlikçi AKP iktidarının da övgüsünü ve desteğini kazanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 08:56
  1. Mimarlar Odası Suriye harekatını kınadı
  2. Ak parti
  3. mimarlar odası
  4. amerika
  5. fransa
  6. suriye
  7. ingiltere
  8. türkiye

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  • metinmetin7 sa önce
    YAHU turkiyedebu kuruma haddini bildirecek bir devlet kurumu yok bunu anladık. peki turkiyedeki bütün mimar ve mühendisleri bunların tekelinden kurtaracak hükümet yokmu
  • can ugurcan ugur8 sa önce
    bu hainlere kim durkadar gücümüz yokmu acaba REİS?????
  • Mehmet AKMehmet AK8 sa önce
    mimarlar odası fes edilsin . resmen ele geçirmişler örgüt evine çevirmişler.bu odalardan kurtarın meslek sahiplerini .
  • mevlutmevlut8 sa önce
    Türkiyede meslek adalarını siyonzm yönetir ve toplumu dizayn etmede kullanır...topluma bunlarla yön vemede kullanılırlar ve memleket zenginliklerinin siyoniz eline geçmesinde kullanılırlar...asıl görevleri budur....vatan millet sakarya maskesiyle....bu maske varlıklarının devamını sağlar....tıpkı gavur münafık feto ve şeytan avanesinde olduğu gibi...ve bu odalar "aidat" haracıyla da sefa sürerler...resmi gazetede "aidat" şartları açıklandığı halde....deli dumrul misali haraç toplarlar ....hacizle...icra ile....esasen bu meslek odalarının tamamı düzeltilmesi zordur ama kapısına kilit vurmak daha çözümcüdür...asıl görevleri daha düzgün bir mekanizmaya aktarılmak üzere....odaların vatana millete zerre kadar faydası asla yoktur...
  • JackJack9 sa önce
    Bu 3 Kagitci Sahtekar TMMOB Yönetimi hemen lav edilmelidir ve Kayyum atanmalidir. Bunlar asil isleri yerine siyaset yapiyor. Yöneticilerin Hepsi Göz altina alinmalidirlar.
  • Tuğrul GÜNGÖRTuğrul GÜNGÖR9 sa önce
    Ya bunlar ne biçim mühendis , ne biçim mimar. Size ne ya savaştan siyasetten. Bu sizin işiniz mi? Bu açıklamayı kuruma bağlı bir mimar yada mühendis yapsa , kişisel görüşüdür kimseyi alakadar etmez ama kurum olarak bu açıklamayı nasıl yaparlar yaa.Artık birileri bunlara dur demeyecekmi?Yeter artık yaa.Sen kendi işine baksana sanane yaa sanane.
  • HaldunHaldun9 sa önce
    Bir müslüman olarak seni kınıyorum.alevi kardeşlerimizi bunlarla nasıl aynı kefeye koyarsın.hakkımı helal etmiyorum.
  • ihsanihsan9 sa önce
    hala odalar kanunu değişmedimi ohale alın iş bitsin
  • ferhatferhat9 sa önce
    Ben esed i savunmuyorum olaya mezheb gözüylede bakmiyorum. Esed bir katildir , fkat bizim parnterlerimiz ABD, Nato ve Sudiarabistan, BAE de siyonist ve müslüman kanina susamis katillerdir.Bölgeninyani islam cografyasinin emperyalist ve mason gücleri tarafindan kusatilmasina karsi geliyorum bu yüzdende AKP nin MAsonlarbirligi NATO ve müslüman katili ingiltere, ABD ve Fransizlar la ayni cizgide yürümesine karsiyim. Olayi saptirmayin. ABD, Fransa ve Ingiltere seytanin isbirlikcileri bölgenin gücünü yok edip, hayasizca mason degerlerini millete kabul ettirme cabalari icinde.Bölgede seküler ve Mezhebe ve milliyete dayali devletcikler olusturmak istemekteler. Siyonizme usaklik yapilmasin. Eger bölge bu gücler tarafindan isgal edilirse Türkiyedeki politik otorite hosnut mu olacak bu gelismeden. MAson müttefikleriniz sonra bizim karsimiza PKK karti ile cikacaklar. Ya beyin tutulmasi geciriyoruz, yada bile bile bölgeyi Seytanin kucagina itiyorsunuz. Biraz onurlu durus sergileyelim bir bilincli müslüman olarak.
  • Ax111Ax1119 sa önce
    Şımarmak, iyice şımarmak olabilir şeylerden sayılabilir.. Amabunların yaptığıvatan hainliğini ilan etmekten başka bir şey değil.
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