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TMMOB, Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını buluşturuyor

TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenecek Kent ve Demokrasi Sempozyumu’nda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayları mimar ve mühendislerin sorularını yanıtlayacak.

14 Mart 2019 Perşembe 10:49
TMMOB, Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını buluşturuyor

TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenecek Kent ve Demokrasi Sempozyumu’nda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayları mimar ve mühendislerin sorularını yanıtlayacak.


Sempozyum 16 Mart Cumartesi günü saat 9:30’da Menteşe’deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sempozyumun ardından saat 15:00’da ise başkan adayları soruları yanıtlayacak.


Sempozyum ile ilgili açıklamalarda bulunan TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mimar Görkem Acar, “Yerel seçim öncesi kent ve demokrasi’ başlığı altında gerçekleşecek sempozyumumuzda TMMOB Genel Merkezi’nden ve TMMOB’a bağlı odaların yönetim kurullarından çok değerli isimleri konuşmacı olarak davet ettik. Muğla üzerinden, yerel yönetimleri, kente dair mimarlık ve mühendislik konularını ele alacağımız oturumlar sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Adaylarımızı dinlemek ve onlara sorularımızı yöneltmek amacı ile bir forum düzenledik ve adaylarımızı davet ettik. Çok verimli bir sempozyum olacağını umuyoruz. Tüm Muğlalı hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:49
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