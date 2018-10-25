Şer cephesinin derdi Erdoğan

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin maliyetinin açıklanması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı başvuru kabul edildi. AİHM, Külliye’nin maliyetinin açıklanmama gerekçesine dair Türkiye’den savunma istedi. Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “AİHM başvurumuzu kabul etti, yeni bir hukuk sürecinin adımları atıldı. Maliyet istediğimizden dolayı sürekli ticari yaklaşımı karşımıza getiriliyordu. Bunun da tartışmaya açılıyor olması AİHM açısından önemli. Hükümetten 3 ay içinde savunma isteniyor olmasını da büyük bir gelişme olarak niteliyoruz” şeklinde konuştu.

Mesleki örgüt olmaktan çıktılar

Mimarlar Odası’nı yerli ve milli olmaya davet eden AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Türkiye’de yaşayan herkesin yerli ve milli olmak gibi hukuki olmasada vicdani ahlaki bir mecburiyeti var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin maliyetinin ne olduğu bellidir, AİHM ile ne alakası var. Bu tür odaların diğer yaklaşımlarını da çok iyi biliyoruz. Mesleki bir örgüt olmaktan çıkmış tamamen ideolojik bir yapılanma, bu milletin kendi değerleriyle çelişme, çatışma üzerine işler yapıyorlar. Mimarlar Odası’nın başvurusunu yerli ve milli bulmayıp AİHM’in de kabul edilebilir bulmasını da doğru bulmuyoruz. Çünkü daha önceki kararlarını da çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mimarlar Odası’nın her şeyi Avrupa’ya şikayet eden bu tavrı devletin iç işlerine müdahalesidir” diyen AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden bir mekan ve milletin kendi evidir. Külliye’yi oraya buraya denetim yoluyla veya farklı bir şekilde şikayet etmeleri, bizim değerlerimize aykırıdır” değerlendirmesinde bulundu.