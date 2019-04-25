0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

TMMB Başkanı Şentop’un teyzesi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un vefat eden teyzesi Fahriye Vurgun, Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

25 Nisan 2019 Perşembe 14:41
TMMB Başkanı Şentop’un teyzesi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un vefat eden teyzesi Fahriye Vurgun, Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Eyüp Sultan Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkan Vekili Celal Adan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra aile yakınları katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fahriye Vurgun, Eyüp Mezarlığı’na defnedildi.


Cenaze namazının ardından karşılarında AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı gören vatandaşlar, Yıldırım’la fotoğraf çektirerek sohbet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 14:41
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazada ölen Zonguldaklı genç son yolculuğuna uğurlandı
    1. Kazada ölen Zonguldaklı genç son..
    2. Genç yetenek Elif’ten tiyatro..
    3. Avrupa Şampiyonu güreşçi Süleyman..
    4. TMMB Başkanı Şentop’un teyzesi son..
    5. RTÜK'ten 'cinsel istismar' uyarısı
    6. Miniklerden yılsonu gösterisi
    7. Haliç’de edebiyat rüzgarı esiyor
    8. Amasya’da hüsn-i hat ve tezhip sergisi..
    9. Boyabat’ta ‘Tübitak 4006 Bilim Fuarı’
    10. Vali Baruş, Kuran Kursu’nu ziyaret..
    11. Nas: "Türk ve Macar iş dünyası..
    12. Kulp Anaokulu’ndan yıl sonu sergisi
    13. Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın ilk..
    14. THY Avrupa Ligi'nde MVP, Anadolu..
    15. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    16. İlçe ve Belde Belediye Başkanları Vali..
    17. CHP’li milletvekiline ‘omurgasız’..
    18. Korucu başı, cinnet getiren korucuyu..
    19. EGİAD’dan Ege’nin ilk ’Kadın Zirvesi’
    20. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı..
    21. Üniversite öğrencisinin trafik..
    22. İzmir'den acı haber: Şehit ve yaralı var
    23. Marmara Belediyeler Birliği’nde..
    24. Haliliye kırsalında yol çalışmaları..
    25. Güzelçamlı’da temizlik seferberliği
    26. Kurtarılmayı böyle bekledi
    27. "Kozmik Oda’da kumpas" davasında eski..
    28. Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar
    29. Adana’da Color Festivali coşkusu
    30. İstanbul’un göbeğinde dünyanın en..
    Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan vatandaşa sevgi seli! Halk sıraya girdi
    Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan vatandaşa sevgi seli! Halk sıraya girdi
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’