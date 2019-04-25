TMMB Başkanı Şentop’un teyzesi son yolculuğuna uğurlandı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un vefat eden teyzesi Fahriye Vurgun, Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un vefat eden teyzesi Fahriye Vurgun, Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüp Sultan Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkan Vekili Celal Adan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra aile yakınları katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fahriye Vurgun, Eyüp Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze namazının ardından karşılarında AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı gören vatandaşlar, Yıldırım’la fotoğraf çektirerek sohbet etti.

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