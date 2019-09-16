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TLREF'e dayalı banka dışı ilk ihracı Deniz Leasing gerçekleştirdi

Deniz Leasing, TLREF'e dayalı finansman bonosu ihraç işlemlerinde banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:20
TLREF'e dayalı banka dışı ilk ihracı Deniz Leasing gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Deniz Leasing, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı finansman bonosu ihraç işlemlerinde banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu.

Deniz Leasing'den yapılan açıklamaya göre, şirketin bugün ihraç edeceği 150 milyon lira olarak planlanan bono ihracına beklenenin üzerinde talep gelirken, karşılanan talep miktarı 250 milyon lira oldu.116 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli olarak ihraç edilen finansman bonosunun yıllık basit ek getirisi referans getirinin 40 baz puan üzerinde gerçekleşti.

Ödenmiş sermaye ve aktif büyüklüğü ile sektöründe birçok ilke imza atan Deniz Leasing, TLREF'e dayalı finansman bonosu ihraç işlemlerinde banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu.

Yarından itibaren Borsa İstanbul tarafından hesaplanmaya başlanacak TLREF, finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Önenç, şunları kaydetti:

"En derin faiz piyasası olan Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Normal Emirler Pazarı'na dayalı olarak belirlenen TLREF'in referans faiz olarak öneminin daha da artacağına inancımız tam. Bu ihraç ile Borsa İstanbul'un kullanıma sunduğu Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ve endeks, yatırımcılar tarafından çok ilgi gördü. Bu da endeksin daha yaygın bir kullanım alanı bulmaya başladığının bir göstergesi."

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:20
  1. Deniz Leasing
  2. TLREF
  3. Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı

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