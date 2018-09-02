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TL hamlesi meyvesini verdi... 169 ülkeye TL ile ihracat!

Türkiye ağustosta 12 milyar 389 milyon dolar ihracat ve 14 milyar 875 milyon dolar ithalat yaptı. Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 57,95 azalarak 2 milyar 487 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen ay 169 ülkeye ihracatta TL kullanıldı ve 3,4 milyar TL tutarında ihracat yerli paramızla yapıldı.

02 Eylül 2018 Pazar 09:17
TL hamlesi meyvesini verdi... 169 ülkeye TL ile ihracat!

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerini dün açıkladı. Buna göre, ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,49 azalarak 12 milyar 389 milyon dolara, ithalat da yüzde 22,38 düşüşle 14 milyar 875 milyon dolara geriledi. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 15,88 azalarak, 27 milyar 264 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 57,95 düşüşle 2 milyar 487 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı da ağustos 2017'de yüzde 69,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 88,3 olarak kaydedildi. Ağustos 2017 ihracatı yüzde 12 milyar 439 milyon dolar olmuştu.

169 ÜLKEYE TL İLE İHRACAT

Yılbaşından bu yana 8 aylık ihracat 108,7 milyar dolar olurken, son 12 aylık ihracat 162,4 milyar dolara ulaştı. Geçen ay 169 ülkeye ihracatta TL kullanıldı. Toplam 3,4 milyar TL tutarında ihracat milli paramızla yapıldı. Geçen ay TL ile yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 4,7’sini oluşturdu.

 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ ETKİLEDİ

Ağustos 2017 ihracatı yüzde 12 milyar 439 milyon dolar olmuştu. Bu yılki Ağustos ihracatının geçen yılın aynı ayına göre 50 milyon dolar aşağıda kalmasında 9 günlük bayram tatili etkili oldu. Ağustos ayında gerçekleştirilen ihracatın iş günü bazında ortalama değerine bakıldığında; 26 iş günü olan 2017 Ağustos ayında günlük ihracat ortalaması 480 milyon dolar gerçekleşirken, 22 iş günü olan 2018 Ağustos ayında bu rakam yüzde 14.6 artarak 550 milyon dolara çıktı. Bayram tatili nedeniyle kaybedilen 4 iş günü Ağustos ayında ihracatın yaklaşık 2,5 milyar dolar daha düşük gerçekleşmesine sebep oldu.

OTOMOTİV LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Ağustosta en çok ihracat yapılan fasıllar, 1 milyar 294 milyon dolarla “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları”, 1 milyar 187 milyon dolarla “kıymetli veya yarı kıymetli taşlar” ve 1 milyar 166 milyon dolarla “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” olarak belirlendi. Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 543 milyon dolarla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” oldu.

YILDIZLAŞAN PAZARLAR

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 129 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 912 milyon dolarla İngiltere ve 650 milyon dolarla Irak izledi. En fazla ithalat ise 1 milyar 589 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 447 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 280 milyon dolarla Almanya takip etti. Gümrük idareleri tarafından ağustosta tahsil edilen vergiler, 12 milyar 395 milyon lira oldu. Özellikle korumacı politikaların yükseldiği bu dönemde Türkiye'nin yönünü çevirdiği Latin Amerika, Afrika ve Güney Doğu Asya bölgelerinde Peru, Nijerya, Bangladeş ve Çin gibi ülkelere ocak ayından bu yana ihracat ortalama yüzde 30 arttı.

EKİM-KASIM-ARALIKTA ÇİFT HANELİ ARTIŞ BEKLİYORUZ

Rakamları değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Bayram tatili 9 gün olmasaydı ihracatımızda yüzde 10’un üzerinde bir artış görecektik. Ağustos ayında eksik iş günü sebebi ile yaşadığımız kaybı eylül ayında telafi edeceğiz. Ekim, kasım ve aralık aylarında da çift haneli ihracat artışı öngörüyoruz" dedi. Ağustos ayında avro ve dolar paritesindeki hareketin ihracata etkisinin ise negatif yönlü olarak 129,6 milyon dolar olduğunu anlatan Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milli paranın ticarette daha fazla kullanılmasına özel önem verdiğini hatırlattı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 09:17
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  3. Dış ticaret açığı

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