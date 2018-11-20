Doların gücünü kıran TL dünyanın en güçlü parası oldu

Bugün 5,3047 ile gün içi en düşük seviyesini gören dolar/TL, şu sıralar 5,3321'den işlem görüyor. Lira, dolar karşısında son günlerde 5,30 eşiğini aşağı yönde kırmaya çalışırken Alnus Yatırım'dan çarpıcı bir analiz geldi. Yapılan analize göre Türk lirası dünyada son 3 ayın en güçlü parası oldu.

"TL'nin dünyanın tüm paralarına karşı performansı" başlıklı analizde şu bilgilere yer verildi:

"Türk Lirası 2018'e başlarken dolar karşısında 3.78 seviyesinde iken, yıl içerisinde gelen ataklarla ağustos ayında 7.21'lere kadar yükseldi. Bu dalganın ardından bu kez 3 aylık değer kazanım sürecine girerek Ekim ayını 5.50 TL seviyesinden kapattı ki zirveden %25 değerlendiğini dikkate alarak son 3 ayın dünyada en güçlü parası olduğunu söyleyebiliriz. Bu değer kazanımının Kasım ayında da sürdüğünü ve 1USD=5.30 TL seviyesinin görüldüğünü biliyoruz (%3.5 ek değer kazanmış durumda)."

Türk lirası, euro ve sterlin karşısında ise bugün sakin seyrini sürdürüyor. Euro/TL aynı dakikalarda 6,10'dan, sterlin/TL ise 6,85'ten işlem görüyor.

"5,30 desteğinin altına sarkma durumunda 5,27 görülür"

Ziraat Yatırım Menkul Değerler bugün yayınladığı analizinde olası geri çekilmelerde, kırılmakta zorlanılan 5,30 desteğinin altına sarkma yaşanması durumunda 5,27'ye bir atak gerçekleşebileceğini kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TL'de olumlu ayrışma dün de devam ederken, günlük kazanç %0,4 olarak gerçekleşti. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte emtialar da baskılanırken bu durum enflasyonist beklentileri üzerinden tahvil faizlerini aşağıya çekiyor. Geçen hafta Fed'in global risklere vurgu yaparak yumuşak açıklamalarda bulunması sonrasında, ABD on yıllık tahvil faizi de (zayıf risk iştahının da etkisiyle) %3,05'e kadar gerilemiş durumda. Gerek petrol fiyatlarındaki baskı gerekse de Fed'in önümüzdeki yıl faiz artışında yavaşlayabileceği ihtimalinin gündeme gelmesi, bu gelişmelere hassas TL'yi desteklemekte. Benzer şekilde Gelişmekte Olan Ülke kurları da bu sabah yatay. Bu kapsamda, kurda geri çekilme denemeleri görülmeye devam edebilir. Olası geri çekilmelerde, kırılmakta zorlanılan 5,30 desteğinin altına sarkma yaşanması durumunda 5,27'ye bir atak gerçekleşebilir. Olası yükselişlerde ise 5,3550 tepki gelebilecek direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde 5,39 ana direnç konumunda. Bugün, her ne kadar ikincil öneme sahip olsa da ABD'de öğleden sonra açıklanacak konut ve inşaat ile ilgili veriler kur üzerinde etkili olabilir. Dün konut piyasasının öncü göstergelerinden NAHB konut piyasası endeksinin beklentilerin altında kalması dolar üzerinde ilave baskı yapmıştı."