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TKP'li Okuyan 1 Mayıs'ta Apple Watch'la işçilere seslendi

1 Mayıs'ta Maltepe Meydanı'ndan toplanan vatandaşlara Komünizm naraları atan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın kolundaki Apple Watch dikkat çekti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:17
TKP'li Okuyan 1 Mayıs'ta Apple Watch'la işçilere seslendi

1 Mayıs'ta işçiler İstanbul Maltepe'de Türkiye Komünist Partisi (TKP) kortejinde buluştu. 1 Mayıs'ın işçilerin sömürü düzenini değiştirme iradesiyle anlam kazandığının vurgulandığı konuşmaların ardından kortej, "Boyun eğme, memlekete sahip çık", "Kahrolsun sermaye egemenliği", "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak" sloganları ve marşlarla alana doğru yürüyüşe geçti.

APPLE WATCH İLE DEVRİM NARALARI

Kurulan kürsüden TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan işçilere seslendi: "Nerede bir işyeri, fabrika, emekçi mahallesi, okul varsa oraya sosyalizmin sesi ulaşmak zorunda. Sömürüye karşı çıkmadan 1 Mayıs'ı kutlamak ikiyüzlülüktür. Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Devrim!"

EN DÜŞÜK FİYAT 1199 TL

Ancak dikkat çeken bir detay vardı. Devrim naraları atan, sömürüye karşı çık diye kürsüden işçilere bağıran Kemal Okuyan'ın kolunda Apple Watch vardı. Komünizm naraları atan Okuyan'ın kolundaki saatlerin en düşük fiyatı 1199 lira olduğu öğrenilirken, vatandaşlar Okuyan'ın 1 Mayıs'ta taktığı saatin fiyatının ne kadar olduğunu merak etmeye başladı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:17
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