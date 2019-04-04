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TKDK'den Elazığ'a 215 milyon lira hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 7 yılda girişimcilere 215 milyon lira hibe destek sağladı- TKDK Elazığ İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz:"Verilen bu hibe karşılığında da ilimize yaklaşık 315 milyon liralık bir yatırımın kazandırılmasına vesile olduk"

04 Nisan 2019 Perşembe 15:32
TKDK'den Elazığ'a 215 milyon lira hibe

ELAZIĞ (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz, 7 yılda yatırımcıya 215 milyon lira hibe destek sağladıklarını söyledi.

Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, 2012 Nisan ayından itibaren hizmet vermeye başlayan il koordinatörlüğünün bugüne kadar 300 projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

Bu projelere sağlanan hibe desteğinin 215 milyon liraya olduğunu ifade eden İbrahim Sertaç Yılmaz, "Verilen bu hibe karşılığında da ilimize yaklaşık 315 milyon liralık bir yatırımın kazandırılmasına vesile olduk. 2019 yılı içerisinde inşallah 35 milyon lira gibi bir hibe desteği sağlayarak, ödediğimiz hibe tutarını 250 milyon liraya ve kazandırdığımız yatırım tutarını da yaklaşık 450 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

- 250 milyon avro hibe desteği sağlanacak

Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde IPARD 2 döneminin 5'inci çağrı ilanına çıkıldığını, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar kapsamında küçük ve büyükbaş hayvancılık, besi, süt, kanatlı gibi yatırımlara yüzde 40 ila 70 oranında hibe desteği sağlanacağını dile getirdi.

Ayrıca et, sucuk, ayran, yoğurt, peynir, sosis işleme tesisleri ile meyve ve sebze soğuk hava depolarının yapılmasına yönelik yatırımlara da yüzde 40-50 arasında değişen hibe desteği verileceğini aktaran İbrahim Sertaç Yılmaz, şöyle devam etti:

"5'inci çağrı döneminde yaklaşık 170 milyon avroluk bir bütçe hayvancılık tedbirine, 80 milyon avroluk bir bütçe de işleme tedbirine olmak üzere Türkiye genelinde 42 ile ayrılan toplam bütçe 250 milyon avro civarında. Bu 250 milyon avro civarında olan proje desteğinin daha etkin ve faydalı bir şekilde kullandırılması amacıyla çalışmalarımız devam ediyor."

- SÜTAŞ'ın yatırımı bölge için büyük bir fırsat

Yılmaz, Elazığ'daki yatırımcının dağıtılacak olan hibe desteğinden en iyi oranda faydalanması için ilçe ilçe, köy köy dolaşarak tanıtım toplantıları düzenlediklerini kaydetti.

SÜTAŞ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Bingöl'de kuracağı Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi'nin bölgedeki yatırımcıya verilecek olan hibe desteğinden en iyi şekilde faydalanması için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan İbrahim Sertaç Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 170 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak. Cumhuriyet tarihinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yapılacak en büyük yatırımı olduğundan bahsediliyor. Burada yaklaşık bin ton süt işlenecek. Bölgede bu manada süt ve et üretimine katkısı olacağını düşünüyoruz. Tahminlerimize göre 2-3 yıl içerisinde buna bağlı çok ciddi en az 50 başlık ahırlar kurulacak ve sütçülük sektörü çok gelişecek. Bunun bir fırsat olduğunu yatırımcımıza anlatmaya çalışıyoruz. Bingöl'ün altyapısı ve çevre illeri incelendiğinde bu sektörden en fazla gelişim kaydedecek bölge ilimiz olarak gözüküyor. Bundan dolayı özellikle süt inekçiliği noktasında vatandaşlarımıza buradan bir çağrı yapıyoruz, bu fırsatı iyi değerlendirsinler."

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 15:32
  1. Elazığ
  2. hayvancılık
  3. Hibe desteği
  4. TKDK

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