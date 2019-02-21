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TKDK’dan kırsal kalkınmaya 42 ilde 1,5 milyar lira hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 16 Şubat 2019 tarihinde çağrı ilanına çıkan IPARD II Programı 5.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:57
TKDK’dan kırsal kalkınmaya 42 ilde 1,5 milyar lira hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 16 Şubat 2019 tarihinde çağrı ilanına çıkan IPARD II Programı 5. Başvuru Çağrı kapsamında IPARD Programının uygulandığı 42 ilde toplam 1,5 milyar TL tutarında hibe desteği sağlanacağı açıklandı.


TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, TKDK 5. Çağrı döneminde “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamındaki başvuruları kabul edecek. “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar”tedbirinde Süt, Kırmızı Et, Kanatlı Eti ve Yumurta üretimine yönelik projelere yüzde 40 -70 oranında hibe desteği verilecek. “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinde ise Süt İşleme Tesisleri, Süt Toplama Merkezleri, Peynir Altı Suyu İşleme Tesisleri, Et Kesimhaneleri, Et İşleme ve Parçalama Tesisleri, Meyve-Sebze Soğuk Hava Depoları ve Paketleme Tesisleri, Su Ürünleri İşleme Tesisleri için hazırlanacak projelere yüzde 40 - 50 oranında destek sağlanacak.


Hazırlanan projeler TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğüne teslim edilecek. “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbirinde başvurular 8 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak. “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” kapsamında yapılacak başvurular ise 8 Nisan 2019 - 24 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:57
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