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TKBL: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 79 - İstanbul Üniversitesi Gelişim: 58

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, TKBL 23.

24 Şubat 2019 Pazar 18:44
TKBL: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 79 - İstanbul Üniversitesi Gelişim: 58

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, TKBL 23. haftasında İstanbul Üniversitesi Gelişim Takımı’nı konuk etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şahin Başol Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım, 79-58 galip ayrıldı.


Bu sezon öncelikli hedefini Kadınlar Basketbol Süper Ligi için Play-off’larda yer almak olarak belirleyen Büyükşehir Belediyespor, TKBL 23. hafta mücadelesinde İstanbul Üniversitesi Gelişim Takımı’nı ağırladı. Şahin Başol’da yapılan karşılaşmada yeşil-beyazlılar, ilk periyodu 24-11 önde tamamladı. Sude, Gülcan gibi genç isimlerle başladığı maçın ikinci periyodunda da hücum organizasyonunda başarı yakalayan Bursa ekibi, soyunma odasına 38-26 önde girdi. Konuk ekip İstanbul Üniversitesi Gelişim Takımı dış atışlarda isabet bularak, 43-35 ile farkı 8 sayıya kadar indirdi. Yeşil-beyazlılar, Nijeryallı pivot Aisha Balarabe’nin elinden aldığı sayılarla farkı 23 sayıya çıkarak, son periyoda 62-39 önde girdi. Maçın son çeyreğinde de oyundan kopmayan Büyükşehir Belediyespor, salondan 79-58 galip ayrıldı.



Seyircilerden gençlere destek


Maçın en skorer ismi, Büyükşehir Belediyespor’dan Aisha Balarabe oldu. Nijeryalı oyuncu, 35 sayı 16 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı. Yeşil-beyazlılarda Harika Eldaş 8, Gülcan Aydoğmuş 6, Sudenur Bayrak 5, Ecem Erk 7, Pelin Küçük 16 ve Saynur Tozlu da 2 sayı üreterek galibiyete katkı koyan isimler oldu. Maçta, Antrenör Gökhan Aşıcı tarafından süre verilen genç isimler Sudenur Bayrak, Gülcan Aydoğmuş ve Ecem Erk, seyircilerden büyük ilgi gördü. Maç sırasında basketbol severler, gençleri alkışlarla destekledi.



Sıradaki rakip, Galatasaray Gelişim


Elde ettiği sonuçla galibiyet sayısını 13 maça çıkaran ve puanını 36’e yükselten yeşil-beyazılar, TKBL 24. haftasında Galatasaray Gelişim Takımı’na konuk olacak. 5 Mart Salı günü Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:44
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