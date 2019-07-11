Tiyatrolar 13’üncü kez buluştu

Bartın Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Tiyatrolar Buluşması 12 Temmuz 2019 Cuma gününe kadar devam edecek. 8 Temmuz 2019 tarihinde başlayan etkinlikler kapsamında, atölye çalışmaları, söyleşiler ve tiyatro performansları sergilenmeye devam ediyor.

Bartın Belediyesi organizasyonu ve Türkiye Tiyatrolar Birliği’nin tiyatral katkıları ile 8-12 Temmuz arasında İnkumu’nda düzenlenen Türkiye Tiyatrolar Buluşması - İnkumu 2019 devam ediyor. Buluşmada, Bartın, Zonguldak, Giresun, İstanbul ve Bursa’dan gelen kişi ve gruplarla 40 kişilik katılım ile atölye çalışmaları, söyleşiler ve tiyatro performans çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, “ Bu sene 13.’nü gerçekleştirdiğimiz Türkiye Tiyatrolar Buluşması İnkumu 2019’da yurdumuzun çeşitli illerinden gelen tiyatro topluklarını misafir ediyoruz. Sanatsever vatandaşlarımız için dolu dolu program içeriğine sahip buluşma etkinliklerinin tamamı ücretsiz ve halka açık gerçekleştiriliyor. Etkinlikler kapsamında atölye çalışmaları, söyleşiler ve tiyatro performans çalışmaları yapılıyor. 12 Temmuz 2019 tarihine kadar sürecek olan Türkiye Tiyatrolar Buluşması - İnkumu 2019 programımıza sanatsever halkımızı davet ediyorum. Buluşmanın gerçekleşmesine katkı sağlayan konuklarımıza, Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Zafer Gecegörür olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eder, Bartın Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya olan desteğimizi sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.