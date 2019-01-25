0553 313 94 23

Tiyatroda skandal! 'Masaj yapma bahanesiyle taciz' iddiası

Müzikal provasında yönetmen Murat Karasu’nun cinsel tacizine uğradığını ileri süren Oyuncu Zehra Y., m “Ayağıma masaj yapma bahanesiyle beni taciz etti” dedi. Karasu ise iddiaları yalanladı.

25 Ocak 2019 Cuma 08:40
Tiyatroda skandal! 'Masaj yapma bahanesiyle taciz' iddiası

Oyuncu ve yönetmen Murat Karasu hakkında, 22 yaşındaki asistanı Zehra Y.'yi taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Genç asistan, provalarda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediği Karasu'yu şikayet etti

Masaj yapma bahanesiyle...

İddiaya göre olay şöyle meydana geldi: Bir müzikalin yönetmenliğini üstlenen Karasu, provalarda sakatlanan Zehra Y.'nin yanına gidip ayağına masaj yapmaya başladı. Sonra masaj, cinsel tacize dönüştü.

'İftiraya uğradım'

Olayın ardından genç kız, Karasu'dan şikayetçi oldu. İddiaları yalanlayan Karasu; genç kızın, asistanı olmadığını ve oyuncu kadrosuna giremediği için kendisine iftira attığını savundu. Karasu 10 yıla kadar hapisle yargılanıyor. (Sabah)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 08:40
  1. Murat Karasu
  2. taciz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da yürütülen ByLock ve komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmalarında, hakkında yakalama kararı verilen 41 kişiden 29'u gözaltına alındı
    1. Ankara'da yürütülen ByLock ve komiser..
    2. Küresel piyasalar ECB sonrası pozitif..
    3. Dolar ve euro sert düştü!
    4. Petrol arama ve işletme ruhsatı..
    5. GÜNDEM / 25 Ocak 2019
    6. Maduro'dan teşekkür
    7. Esed'e soğuk duş! AB ülkelerine..
    8. O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    9. ABD'de para yok! NASA çalışanları..
    10. Tiyatroda skandal... Masaj yapma..
    11. İsrail'in Lübnan hava sahasını..
    12. Kara yollarında durum
    13. Venezuela'da olaylar durulmuyor! 268..
    14. Oslo'da çocuklara en çok 'Muhammed'..
    15. Erdoğan'dan 'Fazıl Say' açıklaması!
    16. ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de..
    17. Köpekler 4 yaşındaki çocuğa saldırdı!
    18. Karabük'te otomobil dereye devrildi: 4..
    19. Amerikalı siyasetçiden önemli çıkış!..
    20. Venezuela’daki olaylarda 268 gözaltı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”