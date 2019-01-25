Tiyatroda skandal! 'Masaj yapma bahanesiyle taciz' iddiası

Oyuncu ve yönetmen Murat Karasu hakkında, 22 yaşındaki asistanı Zehra Y.'yi taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Genç asistan, provalarda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediği Karasu'yu şikayet etti

Masaj yapma bahanesiyle...

İddiaya göre olay şöyle meydana geldi: Bir müzikalin yönetmenliğini üstlenen Karasu, provalarda sakatlanan Zehra Y.'nin yanına gidip ayağına masaj yapmaya başladı. Sonra masaj, cinsel tacize dönüştü.

'İftiraya uğradım'

Olayın ardından genç kız, Karasu'dan şikayetçi oldu. İddiaları yalanlayan Karasu; genç kızın, asistanı olmadığını ve oyuncu kadrosuna giremediği için kendisine iftira attığını savundu. Karasu 10 yıla kadar hapisle yargılanıyor. (Sabah)