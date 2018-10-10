Ali Karahasanoğlu "Tiyatrocuyu bir daha yerde tekmelemeyin, bar fedaileri!" başlığıyla Yeni Akit gazetesinde yayınlanan bugünkü yazısında CHP'nin kalesi Kadıköy’de bir barda tekme tokat dayak yiyen ve yerlerde tekmelenen gezi provokatörü tiyatrocu Levent Üzümcü’yü konu aldı.

İşte Karahasanoğlu’nun yazısı;

Gezi’ci bir tiyatrocu var.

Adı Levent Üzümcü..

Tiyatrocu ama..

Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı olduğunda, Şehir Tiyatronları’nda işe başlamış ama..

Nerede ise çeyrek asırdır, Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşlarının yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şehir Tiyatroları’nda hem muhaliflik yapmış, hem de işini tıkır tıkır götürmüş..

En sonunda da..

“Hilton Otel ve Sosyalist Enternasyonal yanyana nasıl gelmiş?” diye soracaksınız ama..

Onu başka zaman anlatırız..

CHP’nin ev sahipliğinde Hilton Otel’de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nda şu konuşmayı yapmış:

"1980 darbesinin ertesi günleri babam bana demişti ki, ‘Sakın adını söyleme.. Adını soran olursa, sakın söyleme.. Babanın adını soran olursa, sakın söyleme.. Nerede oturduğunu soran olursa, sakın söyleme..’ 80 darbesi Türk solunun üzerinden bir silindir gibi geçti."

Darbe döneminin Türkiye’sini anlatıp sonrasında bugün daha kötü durumda olduğumuzu ima etmeye çalışan bu tiyatrocu, kendisine belediyede iş veren, çeyrek asır orada çalıştıran, muhalif kimliğine rağmen ona karşı mesafe koymayan siyasi hareketin lideri Tayyip Erdoğan’a, bakın ne diyor:

"Türkiye’deki olayların fitilini ateşleyense yaşam tarzlarını ve alanlarını korumak isteyen insanların devlet tarafından korkunç bir şekilde dövülmesidir. Kendimize Başbakan olarak seçtiğimiz kişinin bir anda her birimizin yaşam koçu olma hevesidir. İnsanların nerede ve ne içeceğine, kaç çocuk yapacağına, kaç yıl okula gideceğine, 18 yaşını aşmış üniversite öğrencilerinin evlerde kim kim oturacağına, mizahın nasıl yapılacağına, karşı fikir üretmenin suç sayılmasına, kimin namuslu olduğuna, yaşam tarzımıza dair karar verme yetkisini kendisinde bulmasıdır. 1980’den beri dünya çok değişti. Ama ben, geçen yaz sokakta top oynamaya çıkan oğluma eğilerek, şunu söyedim: Oğlum, Ada eğer ‘Baban kim’ diye sorarlarsa.."

Böylece..

Levent Üzümcü oyununu oynamış oluyor..

Bize de alkışlamak düşüyor..

1980 darbe günleri ile, 2018 Türkiye’sini benzeştirdiği için büyük bir alkış..

25 yıl Tayyip Erdoğan’ın tek yetkili olduğu bir kurumda çalışıp..

Sonra da o Tayyip Erdoğan’a..

“Yaşam koçumuz olma hevesinde” iftirası için alkış!..

“Her şeye karışıyor” iddiası için alkış!..

“Kimin namuslu olduğuna bile karışıyor” isnadı için alkış!..

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Levent Üzümcü’yü alkışladıktan sonra..

10 gün önce yaşanan, ne hikmetse yeni öğrendiğimiz olaya gelelim..

Bu Levent kardeş, her şeye karışan(!) Cumhurbaşkanı’na, CHP’nin oyunun yarısı kadar bile oy çıkmayan Kadıköy’de..

15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankların alkışlandığı Moda’da..

24 Haziran seçimlerinden bir gün önce.. “Tayyip Erdoğan s.. Tayyip Erdoğan s..” diye sloganların atıldığı.. Ardından da “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” diye tempo tutulduğu, CHP’lilerin yoğun olduğu bir yerleşim biriminde..

Bir bara gitmiş.

Orda birileri ile tartışmış..

Sonra dayak yemiş..

Öyle ki..

Yere düştükten sonra bile kendisini tekmeleyen adamları anlatırken, şu yorumu yapmış: “Arkadaşlar yerlere yatırıp dövmek nereden çıktı?”

Ama ne hikmetse..

Levent Üzümcü dayağı yemiş de..

Dayak atanları şikayet etmemiş..

Hatta..

Dayağı yedikten sonra..

10 gün boyunca da..

Dayaktan kimseye bahsetmemiş..

Dayak sırasında tesadüfen orada bulunan birisinin çektiği görüntüler televizyonlarda yayınlanınca..

Levent Bey zoraki

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