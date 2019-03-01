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Tiyatro sanatçısı Erdal Küçükkömürcü öğrencilerle buluştu

Ülkenin önde gelen tiyatro sanatçılarından Erdal Küçükkömürcü, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ergin Orbey Uygulama Sahnesi’nde, öğrencilerle buluştu

01 Mart 2019 Cuma 14:52
Tiyatro sanatçısı Erdal Küçükkömürcü öğrencilerle buluştu

Ülkenin önde gelen tiyatro sanatçılarından Erdal Küçükkömürcü, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ergin Orbey Uygulama Sahnesi’nde, öğrencilerle bir araya geldi.

 

Erdal Küçükkömürcü, Devlet Konservatuvarı Ergin Orbey Uygulama Sahnesi’nde, Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı öğrencileriyle atölye çalışmasında bir araya geldi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği çalışmada ünlü sanatçı, oyuncunun role hazırlık sürecinde nasıl bir yöntem izlemesi gerektiği konusunda kendi deneyimlerinden örnekler vererek oyunculuk mesleğinin kendine özgü kuralları hakkında öğrencilere bilgi aktardı. Eski öğrencisi Öğr. Gör. Nazan Yerli’nin sürdürdüğü “Role Hazırlık” dersi kapsamında öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Küçükkömürcü, Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünde uzun yıllar eğitmen olarak görev aldığını ve bugün yine aynı kurumda tiyatro öğrencileriyle çalışmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

 

Atölye çalışmasına katılan öğrenciler ise Küçükkömürcü’nün, tiyatro alanında olduğu kadar; sinema, televizyon, radyo ve seslendirme alanlarında da nitelikli çalışmalara imza attığını, deneyimlerini kendileriyle paylaştığı için memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:52
  1. sanat
  2. konser

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