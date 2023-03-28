Tiyatro oyuncularından deprem mağduru çocuklara moral

Tiyatro ekibi, “Karagöz ve Hacivat”, “Keloğlan” ve “Nasreddin Hoca” gibi farklı karakterlerin kostümlerini giyerek sergiledikleri oyunlarla ve pamuk şekeri dağıtarak depremzede çocukların eğlenmesini sağlıyor.

Günde 3 kere tiyatro gösterileri yapılıyor

Farklı oyunlarla çocukları eğlendirdiklerini anlatan Konakçı, şunları kaydetti:

“Bazen bir kahraman olmak için yıldırımdan hızlı olmaya gerek yoktur. Bence bir çocuğun gözündeki ışığı görmek, onu mutlu edebilmek kahramanca bir iştir. Ekibimi kutluyorum. Gerçekten gönüllü olarak biz depremin ilk günlerinde kendimizi çadır kentlere attık ve çocuklar gülümsesin, gülsün diye elimizden geleni yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Depremin ilk günlerinde ara ara yapıyorduk ama şimdi ramazan boyunca her gün hatta günde 3 kere ekibimle beraber tiyatro gösterileri yapmaya, çocukların yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz.”