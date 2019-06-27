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Tiyatro oynadılar geliriyle sınıf yaptırdılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi doktor ve çalışanları, iki kez sahnelenen tiyatro oyunundan elde edilen geliri BİLSEM müdürüne teslim ettiler.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:15
Tiyatro oynadılar geliriyle sınıf yaptırdılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi doktor ve çalışanları, iki kez sahnelenen tiyatro oyunundan elde edilen geliri BİLSEM müdürüne teslim ettiler.


Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi doktor ve çalışanları ikinci kez sahnelediği ‘Yav He He Mamoş Üniversite’ oyununun geliri ile Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi’ne kurdukları Beceri Laboratuvarı’nı incelediler.Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Serkan Çakır’dan bilgi alan Komedikal Tiyatro Grubu, Eğitime ve bilime önem verdiklerini belirterek Beceri Laboratuvarının Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerine hayırlı olmasını diledi.Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Vildan Türkeli ise Kdz. Ereğli’de ki eğitimin gelişmesine önem verdiklerini belirtti. Başhekim Türkeli konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “ Kdz. Ereğli’nin geleceğinde katkıda bulunduğumuz için mutluyuz. Gösterilerimizin geliri ile Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi’ne Beceri Laboratuvarı kurdu. Süreçte bizi yalnız bırakmayan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’na, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner’e, Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Serkan Çakır ve gösteriyi izlemeye gelen, destek veren bütün seyircilere, hasta ve hasta yakınlarına çok teşekkür ederiz. Komedikal Tiyatro Grubu’muza ise bu süreçte ellerinde gelen gayreti gösterdikleri içinde onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Ereğli’nin geleceğinde katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Eğitim ve bilim için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.”


Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:15
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