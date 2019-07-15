Tiyatro kursuna yoğun ilgi

Çukurova Belediyesi’nin ücretsiz olarak açtığı tiyatro kursunda gençler ve çocuklar oyunculuk yeteneklerini geliştiriyor.

Doğalpark Amfi Tiyatro ve Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde devam eden kurslar 3 grup halinde yapılıyor. Kursa katılanlar oyunculuk, drama ve diksiyon dallarında eğitim alıyor.

7-12, 13-17 ve 18 yaşta üstü olmak üzere üç grup halinde verilen kurslarda gençler oyunculuk, drama ve diksiyon eğitimi alıyor.

Yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmek ve oyunculuk yeteneklerini geliştirmek için kursa devam eden çocuklar ve gençler büyük bir heves ve tutkuyla derslere devam ediyor. Salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere 3 gün verilen dersleri veliler de büyük bir heyecanla takip ediyor ve çocuklarının gelişimini gözleriyle görme imkanı buluyor.

Çocuklar kurstan ve aldıkları eğitimden memnun olduklarını belirtirken, veliler de böyle bir imkan sağladığı için Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise çocukların kötü alışkanlıktan uzak durması için spor, kültür-sanat ve bilime yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yaz spor okullarıyla çocuklara spor yapma imkanı sağladıklarını, yaz kurslarıyla da kültür ve sanata yönlendirdiklerini ifade eden Başkan Soner Çetin, “Sporla, kültür sanatla uğraşan çocuklar hem derslerinde daha başarılı oluyor hem de hayatın her alanında başarılı oluyor. Biz de iyi yetişmeleri için tüm imkanlarımızı çocuklarımıza seferber ediyoruz. Onları mutlu gördüğümüzde biz de çok mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.