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Tiyatro ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli sağlık personelince kurulan tiyatro kulübü, ilçede sundukları gösterilerden elde edilen geliri, engellilerin ve okulların ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanıyor- Laboratuvar teknisyeni Engin Yılmaz:- "Biz bu işi gönüllü yapıyoruz. Bir kuruş ücret almıyoruz, yaptığımız sosyal projeler ses getirmekte. Bize gurur veriyor, bu da bize yeter"

16 Haziran 2019 Pazar 11:02
Tiyatro ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

ZONGULDAK (AA) - MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Ereğli Devlet Hastanesinde görevli sağlık personeli, kurduğu tiyatro kulübüyle hem ilçedeki sanatseverlere gösteri sunuyor hem de elde edilen gelirle engellilerin ve bazı okulların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor.

Aralarında doktor ve hemşirenin de olduğu çeşitli bölümlerde çalışan 18 sağlık personeli, yaklaşık 2 yıl önce kurdukları "Ereğli Devlet Hastanesi Komedikal Tiyatro Grubu" ile sahneye çıkıyor.

Grubun kurucularından laboratuvar teknisyeni Engin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce hastane içerisinde tiyatro grubu kurmak için girişim başlattıklarını ve buna 18 personelin gönüllü alarak katıldığını söyledi.

Yılmaz, "Biz 18 kişiyiz ve hepimiz amatörüz. Sosyal sorumluluğa gönül veren arkadaşlardan grubu oluşturduk. Çalışmalarımızı da mesai saati bitiminde hastanemizin konferans salonunda haftada iki gün bir araya gelerek yapıyoruz." dedi.

- 500 kişiye oyun sahnelediler

Geçen ay ilçedeki fiziksel engellilerin ihtiyaçlarının karşılanması için oyun sahnelediklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Oyundan elde edilen gelirle fiziksel engelli kardeşlerimize maddi destekte bulunduk. Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu'nun da destekleriyle önümüzdeki günlerde oynayacağımız oyunun geliriyle ilçemizde yeni açılan Bilim Sanat Merkezi Okuluna uygulama laboratuvarı kazandırmayı hedefliyoruz. Yaptığımız oyunların hepsi de gayet olumlu sonuçlar aldı. 500 kişilik salona sığmadık, gelip dönenler oldu. Oyunlarımız o kadar beğenildi ki Zonguldak'tan da Düzce'den de talepler geliyor, oralarda da oynamamız noktasında. Bu talepleri hastane idaremizle değerlendireceğiz."

Yılmaz, gelen olumlu tepkilerle mutlu olduklarına belirterek, "Sağlık personelinin sadece sağlık alanında değil sosyal projelerde de bir şeyler yapıp, başardığını gösterdik. Biz bu işi gönüllü yapıyoruz. Bir kuruş ücret almıyoruz, yaptığımız sosyal projeler ses getirmekte. Bize gurur veriyor, bu da bize yeter." dedi.

- "Hastalardan da izlemeye gelenler var"

Hastanedeki ilan panosunda okuduğu duyuruyla tiyatro grubuna katıldığını belirten fizyoterapist Emel Emeç Tanrıverdi de güzel bir birliktelik oluşturduklarını vurguladı.

Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Hastalarla ilgilenmenin dışında farklı bir şey yapıyor olmanın da verdiği enerji hepimize iyi geliyor. Sonrasında da ortaya çıkan durumdan herkes memnun kaldı. Hastalardan da izlemeye gelenler var, güzel tepkiler alıyoruz. Sonucunda hayırlı bir şey oluşacak onun için de çok mutluyuz."

Hastane personelinden İbrahim Kayacan da çeşitli derneklerde, yardım kuruluşlarında daha önce de gösteri yaptığını anlatarak, "Çok güzel bir duygu. Bir beklentimiz yok tamamen gönül esaslı bir iş. Keyif alıyoruz. Bu işi yapmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:02
  1. Ereğli
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